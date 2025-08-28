יום חמישי, 28.08.2025 שעה 18:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"מעקצץ לעלות לשחק, אנחנו שווים ביכולת לק"ש"

מאמן הפועל פ"ת עומר פרץ דיבר לקראת ההתמודדות הראשונה מאז החזרה לליגת העל: "ספגנו שערים קלים בגביע הטוטו, עכשיו אנחנו מוכנים". ומה לגבי חלוץ?

|
עומר פרץ (שחר גרוס)
עומר פרץ (שחר גרוס)

לאחר שלא לקחה חלק במחזור הראשון עקב דחיית המשחק מול מכבי ת"א, הפועל פ"ת תפתח ביום שבת את משחקיה בליגת העל, לאחר עונה אחת בליגה הלאומית, כשתתארח אצל עירוני ק"ש. היום, דיבר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

המאמן פתח את דבריו בתחושות לקראת המשחק: “מתרגשים ומצפים. כשמתחיל המחזור הראשון ואתה לא נמצא שם, זה עוד יותר מעקצץ אותך שהעונה תתחיל. חיכינו לזה הרבה זמן, הגיע הרגע ולכן אנחנו מתרגשים. דחיית המחזור? ק"ש הרגישה את המחזור הראשון ואנחנו לא. אבל חוץ מזה אין ממש הבדל מבחינה מקצועית".

פרץ המשיך: "בסוף זה יהיה עניין של תוצאה. אם לא ננצח, אז אולי אפשר יהיה לקשר את זה. אבל אנחנו באים דרוכים ומוכנים וזה שלא שיחקנו במחזור הראשון זה לא עושה אותנו פחותים מק"ש. מצפה לנו יריבה קשה שהייתה טובה במחזור הראשון וגם קופחה ע"י ה-VAR. אנחנו מוכנים ב-100%".

טאבי ג׳וסלין בועט את הפנדל (ראובן שוורץ)טאבי ג׳וסלין בועט את הפנדל (ראובן שוורץ)

על עונת הבכורה שלו כמאמן ראשי בליגת העל: "אני מצפה למשחק הזה מאוד. אחרי שלוש שנים בליגה הלאומית ואחרי העונה הקודמת שעלינו בסטייל, אנחנו מחכים לזה מאוד. אבל זה מרתון, לא ניבחן ע"י כל משחק. המשחק הזה לא יגדיר את העונה שלנו. אנחנו צריכים להיות מרוכזים ולתת את כולנו. זה משחק מול קבוצה שאנחנו שווים לה".

פרץ סיכם את המסקנות מהירידה הקודמת: "זה שם המשחק. ההבדל הגדול בין שתי הליגות הוא איכות השחקנים. בכל קבוצה יש שחקנים, בטח בגדולות. יש שחקנים שבאמצעות פעולות אישיות יכולים לגמור את המשחק בין רגע. גם אם אתה טוב יותר, זה לא אומר שום דבר כי צריך להיות מרוכז מהשנייה הראשונה ועד האחרונה".

אוראל דגני וגולן בני חוגגים (חגי מיכאלי)אוראל דגני וגולן בני חוגגים (חגי מיכאלי)

ה-DNA שלו כמאמן: "נושא הזהות זה דבר שאנחנו עובדים עליו. אנחנו רוצים לבוא לכל משחק במטרה לנצח אותו. להגיד לך שבכל משחק נבוא ונשתולל מהשנייה הראשונה והאחרונה? זה יהיה טיפשי ולא חכם מצידנו. צריך להתכונן לכל יריבה ולראות את החוזקות שלה. ועדיין, להשאיר את הזהות של הפועל פ"ת. להגיד לך שאנחנו יכולים בכל משחק להיות דומיננטיים בנושא הלחץ ועם הכדור? לא. נצטרך לדעת לעשות התאמות".

על מצב הסגל הסביר האמן: "נבנינו בצורה טובה מאוד, יש לנו תחרות בכל עמדה עם שני שחקנים טובים שיכולים בכל רגע נתון לשחק. היה חשוב לנו לבנות קבוצה שיהיה קשה לנצח אותה. בגביע הטוטו זה עדיין היה חסר לנו וקיבלנו שערים קלים מדי. נצטרך לדעת לשמור על השער ולהימנע ממתנות לקבוצה היריבה. שם המשחק הוא להיות קבוצה קשה ולא קבוצה שתהיה נחמדה כל שבוע מבלי להביא תוצאות".

פרץ נשאל גם על הקושי בצירוף חלוץ, וענה: "שמרנו בעמדה הזאת תקציב לשחקן. זה לא קל, נפלו לנו כבר כמה וכמה שחקנים. בגלל זה אנחנו עוד יותר לקבל את הבחירה הנכונה: אם הגענו לרגע הזה ועוד לא החתמנו שחקן, אנחנו רוצים למצות את כל האפשרויות. זה יקרה בקרוב".

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)
