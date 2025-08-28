הוועד האולימפי בישראל הקים אגודת ידידים

הוועד האולימפי בישראל ממשיך בצעד משמעותי לקראת המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028, עם הקמת חוג ידידים בינלאומי בשיתוף פעולה עם הוועד הפראלימפי. במסגרת המהלך ועדת התרומות של הארגון, מתכנסת לראשונה על מנת להרחיב את החשיבה והתכנון בנושא המבוסס על מעורבות הקהילה היהודית בארצות הברית בכלל ובלוס אנג׳לס בפרט.

מערך התרומות החדש ישמש כאמצעי לוועד האולימפי בישראל להמשיך ולהגשים את חזון השתלבות ספורטאי ישראל בצמרת העולמית בענפי הספורט האולימפיים.

המהלך מתרחש לאחר שנה של עבודת יזמות ותשתית שהובילה יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל בשיתוף צוות מצומצם המורכב מהמנכ”ל גילי לוסטיג וסמנכ"לית קשרי החוץ ירדן הר לב לצד איריס שלגי, פילנתרופית ישראלית ומייסדת חוג הידידים בישראל.

ח"כ מיקי זוהר בטקס נבחרי הוועד הפראלימפי (לילך וויס-רוזנברג)

המטרה להניח תשתית ארגונית ומבנית שתאפשר לוועד האולימפי להקים מערך תרומות ארוך טווח לקראת האתגרים של השנים הקרובות. הדבר נועד לאפשר השקעה רחבה יותר בתוכניות האסטרטגיות של הספורט האולימפי והפראלימפי בישראל ולפתוח את הדלת לשותפים חדשים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב עתידו של הספורט האולימפי והפראלימפי בישראל.

מעבר להיבט הפרקטי, היוזמה מבטאת חזון ערכי רחב: חיבור בין קהילות יהודיות בעולם לישראל דרך ההישגים האולימפיים, יצירת תחושת גאווה ושייכות משותפת, וחיזוק ערכי המצוינות, ההשראה והנחישות שהספורט האולימפי מגלם.

המשחקים שייערכו בלוס אנג'לס, בלב קהילה יהודית משמעותית, מהווים הזדמנות יוצאת דופן להעמיק את הקשר הזה, תוך ייצוג הרוח והמצוינות הישראלית, היהודית והבלטת הערכים של מדינת ישראל בזירה העולמית באמצעות הספורט.

שיתוף הפעולה עם הוועד הפראלימפי הוא חלק בלתי נפרד מהמהלך. ההיסטוריה רבת ההישגים של הספורט הזה בישראל ודמויות המופת מעוררות ההשראה שצמחו מתוכו מעניקות רובד נוסף ומשמעותי למהלך כולו.

יו"ר המכביה אסף גורן, האלוף הפראלימפי אסף יסעור, המשפיענית האמריקאית מונטנה טאקר, מנכ"ל המכביה רואי הסינג (באדיבות המכביה)

מאז ה־7 באוקטובר נוספו בישראל כ־14,000 פצועים ופצועות בדרגות פציעה שונות, והחיבור לפעילות הפראלימפית מקבל משמעות נוספת בהענקת אופק ותקווה דרך הספורט. שילוב המשאבים של שני הוועדים צפוי להיות נדבך חשוב בקידום הספורט הישראלי כולו.

יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל: “כדי להתחרות במצוינות העולמית ולשמור על מעמדינו ההישגי בעולם הספורט, אסור לנו להתבשם בהישגי האתמול אלא לוודא שאנחנו מעמידים את התנאים האופטימליים לספורטאים שלנו כדי להמשיך ולשבור שיאים”.

מתעמלת העבר הוסיפה: “יש לנו ענפי ספורט בוגרים ומצליחים רבים שמתפתחים, ועל מנת להבטיח את קפיצת המדרגה המשמעותית הבאה אחרי הצלחות העשור האחרון, חובה עלינו להמשיך ולהתפתח. לצד ההשקעה ההולכת וגדלה של משרד הספורט אנחנו שואפים להגדיל את המשאבים ממקורות חדשים.

“אנחנו גאים על איחוד הכוחות עם הוועד הפראלימפי בראשותו של מוץ מטלון, שתמיד מושיט יד לכל יוזמה, ורואים אחריות רבה בעבודה מול הקהילות היהודיות בעולם. אלה יחסי גומלין של חיזוק הדדי והשראה לדורות הצעירים”. אמרה ארד.

יעל ארד נואמת (חגי מיכאלי)

משה מוץ מטלון, יו״ר הוועד הפראלימפי: “גיוס תרומות ויצירת מקורות חדשים לספורט הישראלי הוא בחשיבות עליונה ויסייע גם להכנת הספורטאים הפראלימפיים החדשים מבין פצועי צהל הרבים שמצטרפים למעגל הספורט הזה לצד המשלחת המוכשרת שלנו.

“לקראת המשחקים בלוס אנג'לס ובמיוחד בתקופה מאתגרת זו, חובה עלינו להפגין עוצמה ואחדות בפני יהדות ארה"ב ובפני העולם כולו ואני מודה ליעל ולגילי, שותפים אמיתיים לדרך”. סיים מטלון.