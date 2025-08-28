יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:18
כדורגל ישראלי

דן מרגלית הלך לעולמו בגיל 87, מכבי ת"א נפרדה

העיתונאי ואיש הטלוויזיה הוותיק, היה מהתומכים המוכרים של הצהובים: "מהאוהדים המזוהים ביותר, מרכינים ראש ומשתתפים בצער אחייניתו שעובדת במועדון"

|
מיץ' גולדהאר ודן מרגלית (נעם מורנו)
מיץ' גולדהאר ודן מרגלית (נעם מורנו)

העיתונאי ואיש הטלוויזיה דן מרגלית הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 87. מרגלית נולד וגדל בתל אביב, וכבר בשנות השישים החל לכתוב עבור עיתוו “הארץ” – כשאחר כך גם נשלח מטעמו להיות שליח בוושינגטון וחשף את פרשת חשבון הדולרים. בהמשך גם עבד בטלוויזיה כמנחה התוכנית “ערב חדש” בחינוכית והגיש גם את “פופוליטיקה”.

בנוסף לקריירה עשירה ורבת שנים, מרגלית היה אוהד מכבי תל אביב ידוע ומוכר, אשר גם הרבה ללכת למשחקי קבוצת הכדורגל הצהובה. ב-2018 אף ערך המועדון טקס מיוחד עבורו לרגל יום הולדתו ה-80.

מכבי ת”א נפרדה ממרגלית ברשתות החברתיות: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב – הבעלים, השחקנים, הצוות ועובדי המועדון – מרכינים ראש עם היוודע דבר פטירתו של העיתונאי דן מרגלית ז"ל. 

“הוא היה מן האוהדים המזוהים והמוכרים ביותר של מכבי. אנו משתתפים בצערה של חברתנו, יעל מרגלית, היועצת המשפטית של המועדון ואחייניתו של דן, ובצער המשפחה כולה. יהי זכרו ברוך”.

