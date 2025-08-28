תאריכי המחזור ה-3: בית"ר מול הפועל ת"א בשני

לקראת היציאה לפגרת הנבחרות המתקרבת, מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (חמישי) את תאריכי ושעות המשחקים למחזור השלישי, כמו גם את התאריך והשעה למשחק ההשלמה של מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה מהמחזור הראשון.

במוקד, בית”ר ירושלים מול הפועל תל אביב שייפגשו בבלומפילד ביום שני, 15.9, בשעה 20:30. באותו היום בשעה 20:00 תארח מכבי חיפה את מ.ס אשדוד.

בנוגע לאלופה, מכבי ת”א תשחק אצל עירוני טבריה ביום שבת, 13.9, בשעה 20:00, ושלושה ימים לאחר מכן תפגוש את הפועל פתח תקווה בחוץ גם כן, בתאריך 16.9 (שלישי), בשעה 19:30.

הפועל באר שבע תתארח ב-14.9 (ראשון) אצל הפועל ירושלים, כששאר המשחקים יתקיימו ב-13.9 (שבת): הפועל פ”ת תארח את נתניה ב-19:45, בני סכנין את הפועל חיפה באותה השעה, בעוד שעירוני ק”ש תארח את בני ריינה ב-20:00.