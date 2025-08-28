אילי טמם האריך חוזה במ.ס אשדוד

לאחר מחזור הפתיחה של ליגת העל, שבו מ.ס אשדוד פתחה את הליגה ברגל ימין כשניצחה בחוץ 1:2 את הפועל ירושלים, הקבוצה מהשפלה התפנתה לקדם את חידוש חוזהו של קשרה, אילי טמם, האיש שכבש את שער הניצחון מול הקבוצה מהבירה.

טמם ימשיך ל-3 עונות נוספות. הקשר בן ה-24, שהגיע למועדון לפני שנתיים, הספיק לערוך 49 הופעות, בהן רשם ארבעה שערים ושני בישולים, כולל כמובן השער הגדול במשחק האחרון שהעניק לקבוצה את הניצחון במחזור הפתיחה.

טמם: “שמח מאוד להישאר במקום שהפך לבית עבורי. אני בטוח שנעשה עונה טובה ונעמוד במטרות שלנו”.