יום חמישי, 28.08.2025 שעה 14:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

דיווח: הליו וארלה מתקרב לחתימה במכבי ת"א

דיווח של העיתונאי סאשה טבולרי: למרות ההצעה בה מחזיק מרוסיה, שחקנה של גנט החליט להצטרף לאלופת ישראל, כשהמטרה היא להשלים את עסקה עד סוף השבוע

|
הליו וארלה (IMAGO)
הליו וארלה (IMAGO)

לפי דיווח של העיתונאי סאשה טבולרי, שחקן הכנף הליו וארלה החליט להצטרף למכבי תל אביב. למרות הצעה מפתה שהגיעה מרוסיה, מקבוצת אקרון טוליאטי, השחקן בן ה־23 מקייפ ורדה בחר להגיע לישראל, כאשר על פי הדיווח, השיחות מתנהלות כעת והצדדים מקווים להשלים את העסקה עד סוף השבוע.

וארלה, ששמו המלא הוא הליו סנדרו אוליביירה אלבש וארלה, שייך כיום לגנט מהליגה הבלגית הבכירה. הוא נולד בפורטוגל ומחזיק בשורשים מקייפ ורדה, עבורה גם משחק בנבחרת הלאומית. את הקריירה שלו החל במחלקות הנוער של מונטה קפאריקה, ויטוריה סטובאל וקובה דה פיידדה. את הבוגרים פתח באמורה בשנת 2020, לאחר מכן עבר לסינטרנסה בליגה השלישית הפורטוגלית, ובהמשך שיחק בקבוצת המילואים של פורטימוננסה.

בקיץ 2023 ערך הופעת בכורה מקצוענית בפורטימוננסה במסגרת גביע הליגה מול ליישואש, ובאותו חודש גם כבש שער ליגה ראשון במדי הקבוצה מול ארוקה. באוגוסט 2024 עבר לגנט הבלגית, וכבר במשחק הבכורה שלו בגביע קרוקי כבש צמד נגד אוניון רושפורטואז. חוזהו בגנט נמשך עד 2028 ושוויו מוערך ב-1.2 מיליון אירו. בעונה הקודמת ערך 16 הופעות, בהן כבש פעמיים בגביע ובישל שער אחד בליגה.

הליו וארלה (IMAGO)הליו וארלה (IMAGO)

בנבחרת קייפ ורדה ערך וארלה את הופעת הבכורה שלו באוקטובר 2023 במשחק ידידות מול אלג'יריה, בו נכנס כמחליף. מאז זומן לסגל באופן קבוע ונחשב לאחד מהכישרונות המבטיחים של המדינה הקטנה מאפריקה.

עבור מכבי תל אביב, מדובר בחיזוק משמעותי להתקפה עם שחקן מהיר, טכני ובעל ניסיון בליגה הבלגית ובנבחרת לאומית, שיכול להוסיף עומק ואיכות לקבוצה המתמודדת גם בזירה האירופית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */