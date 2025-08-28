יום חמישי, 28.08.2025 שעה 19:57
ריאל מול סיטי וליברפול, ברצלונה מול פ.ס.ז'

כבר אי אפשר לחכות. הבלאנקוס יפגשו את שתי הענקיות מאנגליה כבר בשלב הליגה באלופות, אלופת ספרד תפגוש את אלופת אירופה, שתשחק גם מול באיירן מינכן

|
קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה (רויטרס)

שינוי הפורמט של ליגת האלופות הוא כנראה הדבר הטוב ביותר שקרה למפעל. אם בעבר היינו צריכים לחכות לשמינית הגמר כדי לקבל את מפגשי הענק, כעת, נקבל אותם כבר בשלב המוקדם – שלב הליגה לעונת 2025/26, שההגרלה אליו נערכה הערב (חמישי) במונאקו, וסידרה מפגשים שכבר אי אפשר לחכות להם. 

במוקד – ריאל מדריד, שקיבלה הגרלה לא פשוטה בכלל. הבלאנקוס יפגשו את מנצ’סטר סיטי, ליברפול, וגם את יובנטוס. במשחק ענק נוסף, אלופת אירופה, פאריס סן ז’רמן, תתארח אצל ברצלונה, שתפגוש מצידה גם את צ’לסי בסמפורד ברידג’. אגב, פ.ס.ז’ של לואיס אנריקה תתארח אצל באיירן מינכן, בעוד משחק שאסור לפספס. יש לציין כי סדר המשחקים יקבע רק לאחר הגרלות שני המפעלים הנוספים של אופ”א, הליגה האירופית והקונפרנס ליג, זאת על מנת לוודא שלא יערכו יותר מדי משחקים בעיר אחת.

36 קבוצות תתמודדנה בשלב הליגה, בסיומו, 12 האחרונות יודחו, בעוד הקבוצות במקומות 9–24 יתמודדו ביניהן בפלייאוף כפול על הכרטיס לשמינית הגמר. משמינית הגמר ואילך, המפעל יישאר בשיטת נוקאאוט בית-חוץ עד לגמר הגדול, שייערך ב-30 במאי 2026 באצטדיון פושקאש ארנה שבבודפשט.

הזוכה בליגת האלופות לא רק שתבטיח את מקומה במהדורה הבאה של המפעל, אלא גם תשתתף בגביע הבין־יבשתי של פיפ"א ב־2026, תעלה לשלב הבתים של מונדיאל הקבוצות 2029 ותתמודד על הסופר קאפ האירופי מול זוכת הליגה האירופית. עוד חידוש היסטורי: אנגליה שלחה שש נציגות לעונה זו, הודות לדירוג המיוחד של אופ"א, ובזכות זכייתה של טוטנהאם בליגה האירופית בעונה שעברה.

ריאל מדריד

מנצ’סטר סיטי (ב), ליברפול (ח), יובנטוס (ב), בנפיקה (ח), מארסיי (ב), אולימפאיקוס (ח), מונאקו (ב) וקייראט (ח). 

ברצלונה

פ.ס.ז’ (ב), צ’לסי (ח), פרנקפורט (ב), קלאב ברוז’ (ח), אולימפיאקוס (ב), סלביה פראג (ח), פ.צ קופנהאגן (ב) וניוקאסל (ח)

באיירן מינכן 

צ’לסי (ב) פאריס סן ז’רמן (ח’) קלאב ברוז’ (ב) ארסנל (ח) ספורטינג (ב) פ.ס.וו איינדהובן (ח) אוניון (ב) ופאפוס (ח)

ליברפול

ריאל מדריד (ב), אינטר (ח), אתלטיקו מדריד (ב), פרנקפורט (ח), פ.ס.וו איינדהובן (ב), אולימפיק מארסיי (ח), קרבאח (ב) וגלאטסראיי (ח). 

מנצ’סטר סיטי 

דורטמונד (ב), ריאל מדריד (ח), באייר לברקוזן (ב), ויאריאל (ח), נאפולי (ב), בודו גלימט (ח), גלאטסראיי (ב) ומונאקו (ח). 

כל הקבוצות והדרגים

דרג א’: פאריס סן ז’רמן, ריאל מדריד, מנצ’סטר סיטי, באיירן מינכן, ליברפול, אינטר, צ’לסי, דורטמונד, ברצלונה.

דרג ב’: ארסנל, באייר לברקוזן, אתלטיקו מדריד, אטאלנטה, ויאריאל, יובנטוס, פרנקפורט, קלאב ברוז’ ובנפיקה ליסבון.

דרג ג’: פ.ס.וו איינדהובן, אייאקס, נאפולי, ספורטינג ליסבון, אולימפיאקוס, סלביה פראג, בודו גלימט, מארסיי וטוטנהאם.

דרג ד’: מונאקו, גלאטסראיי, אוניון סן ז’ילואז, קרבאח, אתלטיק בילבאו, ניוקאסל, פאפוס, קייראט וקופנהאגן.

