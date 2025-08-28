רוס קסטין נפגש עם אוהדי מכבי נתניה

במכבי נתניה מנסים להתחזק תוך כדי תנועה, כאשר אחת הסוגיות הבוערות סביב עסקת הבעלות הייתה מערכת היחסים בין הקהל לגיל לב, כאשר האוהדים גם רצה לשמוע תשובות מהבעלים רוס קסטין, שנמצא בארץ.

אתמול התקיימה פגישה עם קסטין, שנקבעה ביוזמת גיל לב בעקבות שיח עם אחד האוהדים שמחאו נגדו. לפגישה הגיעו כעשרה אוהדים מכל קצוות היציע, במטרה להציף את הבעיות שעלו לאחרונה ולייצג את מגוון הדעות והמחלוקות הקיימות בקרב הקהל.

האוהדים רצו לשוחח עם הבעלים גם על הקרע שנוצר עם לב וגם על נושא חידוש החיבור בין המועדון לקהל – החזרת האמון בין הצדדים והשבת היציע למקום הבריא והחזק שהוא צריך ויכול להיות. לטענת האוהדים, קסטין הופתע מהגישה החיובית ואף לא היה מודע למספר נושאים. הוא אף התעניין בנושא היחסים בין הקהל ללב.

אוהדי נתניה במחאה נגד גיל לב (רועי כפיר)

האיש החזק במועדון הבהיר כי ימנה נציג מטעמו בארץ, בנוסף ליו”ר, על מנת לשמור על קשר ישיר ושקוף עם הקהל והבטיח לספק בקרוב תשובות ברורות ושקופות לכלל האוהדים, כדי שכולם יבינו את המתרחש ואת הכיוון העתידי של המועדון.

בנושא אחר, בנתניה המשיכו הבוקר בהכנות לקראת המשחק מול מכבי ת"א ביום ראשון. באסם זערורה לא צפוי להיות כשיר, כאשר רותם קלר, שהוחלף מול הפועל ב"ש עקב פציעה, עדיין לא חזר להתאמן ונמצא בספק גדול. בצוות המקצועי מקווים שיוכל לחזור מחר.