נמני: סאגת מנור סולומון פוגעת בנבחרת ישראל

לפני משחקה של מכבי תל אביב הערב (חמישי, 21:00) מול דינמו קייב בגומלין פלייאוף הליגה האירופית, ורגע לפני שנבחרת ישראל תשחק מול מולדובה ואיטליה בפגרת ספטמבר, כוכב העבר, הסוכן והפרשן אבי נמני, שישתתף החל ממחר בפודקאסט מכבי תל אביב ב-ONE, התראיין לתוכנית “שיחת היום” ושיתף בדעתו לגבי הצהובים והנבחרת.

חסר לך מישהו בסגל הנבחרת?

”בכל סגל אצל כל מאמן יהיה ויכוח למה לא הזמינו שחקן כזה או אחר. יש שחקנים שאני לא מבין מה הם עושים בסגל. אני תמיד בדגש לשים את היד על שחקנים חמים, צריך לדחוף אותם לתת להם, הסיכוי להוציא ולקבל מה משהו טוב הוא גבוה, אנחנו רואים את זה לאורך שנים. ברגע שעומר אצילי חזר לשחק והוא בכושר, הוא יכול לשחק בנבחרת ישראל”.

המקרה שלו הגיע לבית הדין והוא בחר לא להגיע לבית הדין ולוותר על נבחרת ישראל. גם אם בן שמעון רוצה לזמן אותו, הוא לא יכול עד שאצילי לא יתייצב לבית הדין.

”אלה מונחים בירוקרטיים שהיו צריכים להיפתר ממזמן והיה צריך להיפתר מהם, יכול להיות שגם מהצד שלו אצילי לא רוצה להיות בנבחרת, זה דבר שאני לא יודע עליו”.

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

הוא לא רוצה להגיע לבית הדין.

”אז סאגת עומר אצילי לא רלוונטית לפי מה שאתה אומר”.

ליאל עבדה למשל. בן שמעון הזמין אותו בסגל למשחק אימון בזמן שהליגה שלו שוחקה ואז הייתה לו בעיה לחזור לארה”ב, אז למה הוא לא הזמין אותו עכשיו כשהוא בשעה קשה ופחות בכושר טוב? ולמה על מנור סולומון הוא אמר שהוא ‘שותף שלו’ ועל עבדה לא?

”סאגת מנור סולומון פוגעת בנבחרת כי הוא לא משחק מתחילת העונה. זה הדבר הכי קריטי מבחינתי כי הוא שובר השוויון האמיתי של נבחרת ישראל, ראינו בקמפיין הקודם כשהוא לא היה מה קרה. אין לנו שובר שוויון אחר בחלק הקדמי, הוא זה שעושה את ההבדל וראינו את זה במשחקי הנבחרת. ההשפעה שלו על הנבחרת היא מכרעת. כשהוא הגיע בכושר ראינו שכל הדברים שקורים בחלק הקדמי זה מפעולות שהוא מתחיל אותן. אנחנו צריכים את מנור בכושר טוב. להשוות אותו לעבדה זה לעשות עוול למנור”.

כמאמן, בן שמעון צריך להרוויח את כולם. כשהוא אומר על שחקן מסוים ‘הוא שותף שלי’, זה יכול לפגוע בשחקן אחר שיחשוב שהוא לא שותף שלו.

”יכול להיות שהוא נפל בלשונו, אני לא חושב שהוא התכוון למה שהוא אמר”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

ההחלטה של מכבי תל אביב להוציא החוצה את פטאצ’י וסטואיץ’ עשתה טובה לקבוצה.

”זה משהו שהיה צריך לקרות קצת לפני אפילו, כשנפל להם האסימון והבינו שזה גורם להם לנזק הם עושים את הפעולות הנכונות. צירפו קשר זר ויכול להיות שבמקום סטואיץ’ יגיע עוד שחקן. הסיכוי שלה להיות בליגה האירופית גדול. זה לא רק היתרון מהמשחק הקודם שיכול היה להסתיים ב-1:5, מכבי פשוט קבוצה טובה יותר. אבל אני עדיין חושב שלמכבי חסרה איכות בחלק הקדמי”.

מה אתה חושב על קשר הרכש החדש, טוטי אנדרדה?

”הוא לא שיחק הרבה עד כה אנדרדה. הוא מזכיר לי את חיים רביבו בסגנון המשחק, אבל בסוף זה סוג של הימור, השאלה איך הוא ייקלט פה. בפטאצ’י ראיתי בהתחלה פוטנציאל, אמרתי שצריך איתו סבלנות. במיוחד כאלה שמגיעים מדרום אמריקה ואפריקה. אותו דבר היה עם דיארה מהפועל חיפה, שבחודש הראשון לא היה טוב, לרוני לוי הייתה סבלנות איתו והוא הפך לזר הטוב בליגה ביחד עם קינגס קאנגווה”.