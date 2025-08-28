יום חמישי, 28.08.2025 שעה 14:23
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

נמני: סאגת מנור סולומון פוגעת בנבחרת ישראל

כוכב העבר והפרשן בראיון לשיחת היום ב-ONE: "אולי בן שמעון נפל בלשונו כשאמר 'שותף שלי'". על הרכש של מכבי ת"א, אנדרדה: "מזכיר לי את חיים רביבו"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

לפני משחקה של מכבי תל אביב הערב (חמישי, 21:00) מול דינמו קייב בגומלין פלייאוף הליגה האירופית, ורגע לפני שנבחרת ישראל תשחק מול מולדובה ואיטליה בפגרת ספטמבר, כוכב העבר, הסוכן והפרשן אבי נמני, שישתתף החל ממחר בפודקאסט מכבי תל אביב ב-ONE, התראיין לתוכנית “שיחת היום” ושיתף בדעתו לגבי הצהובים והנבחרת.

חסר לך מישהו בסגל הנבחרת?
”בכל סגל אצל כל מאמן יהיה ויכוח למה לא הזמינו שחקן כזה או אחר. יש שחקנים שאני לא מבין מה הם עושים בסגל. אני תמיד בדגש לשים את היד על שחקנים חמים, צריך לדחוף אותם לתת להם, הסיכוי להוציא ולקבל מה משהו טוב הוא גבוה, אנחנו רואים את זה לאורך שנים. ברגע שעומר אצילי חזר לשחק והוא בכושר, הוא יכול לשחק בנבחרת ישראל”.

המקרה שלו הגיע לבית הדין והוא בחר לא להגיע לבית הדין ולוותר על נבחרת ישראל. גם אם בן שמעון רוצה לזמן אותו, הוא לא יכול עד שאצילי לא יתייצב לבית הדין.
”אלה מונחים בירוקרטיים שהיו צריכים להיפתר ממזמן והיה צריך להיפתר מהם, יכול להיות שגם מהצד שלו אצילי לא רוצה להיות בנבחרת, זה דבר שאני לא יודע עליו”.

עומר אצילי (רדאד געומר אצילי (רדאד ג'בארה)

הוא לא רוצה להגיע לבית הדין.
”אז סאגת עומר אצילי לא רלוונטית לפי מה שאתה אומר”.

ליאל עבדה למשל. בן שמעון הזמין אותו בסגל למשחק אימון בזמן שהליגה שלו שוחקה ואז הייתה לו בעיה לחזור לארה”ב, אז למה הוא לא הזמין אותו עכשיו כשהוא בשעה קשה ופחות בכושר טוב? ולמה על מנור סולומון הוא אמר שהוא ‘שותף שלו’ ועל עבדה לא?
”סאגת מנור סולומון פוגעת בנבחרת כי הוא לא משחק מתחילת העונה. זה הדבר הכי קריטי מבחינתי כי הוא שובר השוויון האמיתי של נבחרת ישראל, ראינו בקמפיין הקודם כשהוא לא היה מה קרה. אין לנו שובר שוויון אחר בחלק הקדמי, הוא זה שעושה את ההבדל וראינו את זה במשחקי הנבחרת. ההשפעה שלו על הנבחרת היא מכרעת. כשהוא הגיע בכושר ראינו שכל הדברים שקורים בחלק הקדמי זה מפעולות שהוא מתחיל אותן. אנחנו צריכים את מנור בכושר טוב. להשוות אותו לעבדה זה לעשות עוול למנור”.

כמאמן, בן שמעון צריך להרוויח את כולם. כשהוא אומר על שחקן מסוים ‘הוא שותף שלי’, זה יכול לפגוע בשחקן אחר שיחשוב שהוא לא שותף שלו.
”יכול להיות שהוא נפל בלשונו, אני לא חושב שהוא התכוון למה שהוא אמר”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

ההחלטה של מכבי תל אביב להוציא החוצה את פטאצ’י וסטואיץ’ עשתה טובה לקבוצה. 
”זה משהו שהיה צריך לקרות קצת לפני אפילו, כשנפל להם האסימון והבינו שזה גורם להם לנזק הם עושים את הפעולות הנכונות. צירפו קשר זר ויכול להיות שבמקום סטואיץ’ יגיע עוד שחקן. הסיכוי שלה להיות בליגה האירופית גדול. זה לא רק היתרון מהמשחק הקודם שיכול היה להסתיים ב-1:5, מכבי פשוט קבוצה טובה יותר. אבל אני עדיין חושב שלמכבי חסרה איכות בחלק הקדמי”.

מה אתה חושב על קשר הרכש החדש, טוטי אנדרדה?
”הוא לא שיחק הרבה עד כה אנדרדה. הוא מזכיר לי את חיים רביבו בסגנון המשחק, אבל בסוף זה סוג של הימור, השאלה איך הוא ייקלט פה. בפטאצ’י ראיתי בהתחלה פוטנציאל, אמרתי שצריך איתו סבלנות. במיוחד כאלה שמגיעים מדרום אמריקה ואפריקה. אותו דבר היה עם דיארה מהפועל חיפה, שבחודש הראשון לא היה טוב, לרוני לוי הייתה סבלנות איתו והוא הפך לזר הטוב בליגה ביחד עם קינגס קאנגווה”.

קרווין אנדרדה (רויטרס)קרווין אנדרדה (רויטרס)
