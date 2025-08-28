"לחיפה אין נציגים בנבחרת? זו קבוצה אפורה"

ביום ראשון ב-20:30 בית”ר ירושלים תארח את מכבי חיפה למשחק מסקרן, אליו תגיע הקבוצה של דייגו פלורס אחרי הניצחון 0:4 על מכבי בני ריינה. לאחר מכן עסקת סילבה קאני מהבירה לכרמל אמורה לתפוס תאוצה, והיום (חמישי) הפרשן איציק אהרונוביץ דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על כל הנושאים הבוערים בירוק, גם על היעדר נציגים מחיפה בסגל נבחרת ישראל של רן בן שמעון.

אין נציג במכבי חיפה בנבחרת. מה אתה חושב על זה?

”לא מגיע לאף שחקן ממכבי חיפה להיות בנבחרת חוץ מאיתן אזולאי. כשהוא לא פגע והיה גרוע הוא היה בסגל ואפילו נכנס כמחליף במשחק. אז עכשיו, כשהוא מצוין, מבקיע, מבשל ודומיננטי, הוא לא מזמין אותו? נשגב מבינתי. אפשר לתת לו להיות לפחות בסגל המורחב, מגיע לו”.

מה אתה חושב על הזימונים?

”מנור סולומון עם כל הכבוד לגדולה ולכוכבות שלו, הוא לא נמצא בשום מקום וקבוצה, אני לא יודע כמה הוא בריא. סבע בשבועיים הבקיע ארבעה גולים בטורקיה, למה הוא לא זומן?”

מנור סולומון (IMAGO)

איך מכבי חיפה הגיע לכזה מצב? אני לא זוכר כזה דבר.

”אני כותב לך מדי שבוע בטורים שזו קבוצה אפורה שאין בה כלום ושום דבר חוץ ממשחק טקטי ושמיעה להוראות המאמן, אין שחקן מבריק, אין שחקן הכרעה אחד. לגולדברג לא מגיע להיות כי הוא רק חוזר מפציעה. דולב חזיזה לא טוב כמו שהוא היה כשהיה בנבחרת בעבר. אם הוא יחזור להיות טוב ודומיננטי ולהוביל את מכבי חיפה יגיע לו זימון. זרים שאולי בקרוב יהיו לא רעים, 2-3 מתאזרחים וסגל ישראלי שהוא פעם פחות טוב ופעם יותר טוב, אין מה לעשות, זו מכבי חיפה העונה”.

לסיום, מה תהיה התוצאה ביום ראשון בין בית”ר ירושלים למכבי חיפה?

1:2 למכבי חיפה. סגנון המשחק של בית”ר מתאים לשל מכבי חיפה. אם היא תשמור כמו שצריך על ההוראות והתרגולים של דייגו פלורס, היא תנצח. היא לא הייתה מופקרת ולא נתנה לריינה לצאת למעברים. אם זה יהיה ככה נגד בית”ר, מכבי חיפה תנצח”.

דיברת עם פלורס? יש ביניכם סיפור אהבה.

”הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה עליי. אין שום סיפור אהבה, אבל אני מכבד אותו מאוד”.