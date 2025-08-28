יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:17

אלעד מדמון עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בפעם השנייה ברצף: מכבי ת"א בליגה האירופית

הצהובים לא גילו יכולת גבוהה כשהפסידו 1:0 לדינמו קייב משער של האקס גררו, אך הצליחו להבטיח את מקומם בשנית בשלב הליגה של המפעל עם 2:3 בסיכום

28/08/2025
יום חמישי, 28/08/2025, 21:00אצטדיון לובליןהליגה האירופית - פלייאוף
מכבי ת"א
הסתיים
1 0
שופט: ניקולה דאבנוביץ'
שער אדוארדו גררו (6)
דינמו קייב
הליגה האירופית 25-26
163-146מיידטילנד1
164-146אוטרכט2
131-95בראגה3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
106-66האקן6
1015-129א.א.ק. לרנקה7
92-84בראן8
94-84מכבי ת"א9
84-56קלוז'10
71-64פאוק סלוניקי11
75-83סטיאווה בוקרשט12
62-42יאנג בויז13
63-43פרטיזן בלגרד14
61-24פנאתינייקוס15
68-54רייקה16
67-34קופס17
58-84צליה18
54-34זרינסקי מוסטר19
43-25לבסקי סופיה20
33-62גנק21
33-52לודוגורץ22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש24
34-32שלבורן25
33-22דינמו קייב26
39-74שריף טירספול27
35-32שקנדיה28
36-32לך פוזנאן29
35-22פרישטינה30
21-12נואה31
25-13לינקולן רד אימפס32
12-21אברדין33
16-52סבאח באקו34
14-32באניק אוסטרבה35
13-22היברניאן36
13-22ספרטק טרנאבה37
13-22בריידבליק38
12-12סמסונספור39
11-02וולפסברגר40
11-02לוגאנו41
13-02פאקשי42
16-02אילבס43
04-22סלובן ברטיסלבה44
03-12ריגה סקולה45
02-02אקטובה46
06-32דריטה47
05-22סרבט ז'נבה48
05-22האמרון ספרטנס49
06-22בשיקטאש50
05-12פרדריקסטאד51
משחק מותח ומורט עצבים היה למכבי תל אביב הערב (חמישי), כשפגשה בפולין את דינמו קייב למפגש הגומלין במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית. הצהובים הגיעו ביתרון 1:3 מהמפגש הראשון, אך הפעם הם הפסידו 1:0. למזלם, התוצאה מהמשחק הראשון הספיקה להם כדי להעפיל בפעם השנייה ברצף אל שלב הליגה במפעל השני בחשיבותו ביבשת.

הלחץ החל בשלב מוקדם, כשכבר בהתקפה הראשונה של “המארחת”, היא הצליחה למצוא את הרשת כשדווקא אקס מכבי תל אביב, אדוארדו גררו, שעלה מהספסל במפגש הראשון והפעם פתח בהרכב, הצליח לנגוח מקרוב לרשתו של רועי משפתי.

מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב אמנם הפסידה 1:0, אך העפילה בפעם השנייה ברציפות לשלב הליגה באירופית!
  • '89
  • החמצה
  • נזאר וולושין, שכבש במשחק הקודם, ניסה לסכן לראשונה במשחק את משפתי כשבעט מזווית קשה, השוער אמנם הצליח למנוע מהכדור להיכנס, אך הוא ברח לו לקרן
  • '86
  • חילוף
  • חילוף גם במכבי תל אביב כשבן לדרמן נכנס במקום כריסטיאן בליץ'
  • '85
  • החמצה
  • אחרי 85 דקות, אושר דוידה נכנס למגרש כשהצליח לעבור בדריבל את השומר שלו, נכנס לרחבה והגביה לצד הרחוק, שם המתין דור פרץ שנגח מעט מעל השער
יון ניקולאסקו שומר על הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)יון ניקולאסקו שומר על הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '84
  • חילוף
  • גם דניס פופוב, שנכנס במהלך המחצית השנייה, הוחלף עקב פציעה. ולודימיר בראז'קו הוא החילוף האחרון של האוקראינים
  • '84
  • חילוף
  • אחרי סאגה ביזארית שארכה מספר דקות, אולכסנדר פיחליונוק הוחלף כשמיקולה שפארנקו עלה לדשא
  • '76
  • חילוף
  • אחרי מספר טעויות, הייטור הוחלף. רז שלמה עלה לכר הדשא
רועי משפתי קולט את הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)רועי משפתי קולט את הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '73
  • חילוף
  • מאתוויי פונומרנקו נכנס במקום כובש השער היחיד במשחק, אדוארדו גררו
  • '69
  • החמצה
  • וויטאלי בויאלסקי ראה שמשפתי לא עומד על קו השער בזמן הגבהת הקרן וניסה לסובב את הכדור משם, למזלם של הצהובים, הכדור הלך לרשת החיצונית הקרובה
  • '68
  • חילוף
  • אלעד מדמון הוא החילוף השני של ז'רקו לאזטיץ', כשיון ניקולאסקו נכנס לדשא על חשבונו
אושר דוידה מנסה לעבור (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)אושר דוידה מנסה לעבור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '62
  • חילוף
  • גם כריסטיאן בילובר פינה את מקומו כחלק מחילוף כפול, כשדניס פופוב עלה
  • '62
  • חילוף
  • אנדריי ירמולנקו סיים את חלקו בהתמודדות, כשהוחלף עבור ולאדיסלב קאבייב
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן בליץ' חסם את אנדריי ירמולנקו, שנפל על הדשא וראה כרטיס צהוב שנוי במחלוקת
שגיב יחזקאל עוקף (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)שגיב יחזקאל עוקף (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '53
  • החמצה
  • רביבו שוב דהר קדימה, התקדם עד לקצה הרחבה וניסה לכבוש בבעיטה שטוחה, שכמעט הצליחה להטעות את נשרט שהדף את הכדור לקורה ולמזלו, לא נכנס לבפנים. מכבי תל אביב מתקרבת
  • '46
  • חילוף
  • עם החזרה מההפסקה, איתמר נוי נכנס על חשבון איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • איך זה לא נכנס?! חטיפה של רביבו בחצי המגרש האוקראיני הובילה למסירה לכריסטיאן בליץ', ששלח כדור עומק שטוח אל שגיב יחזקאל. הקיצוני, שהצטיין במשחק הראשון, מסר כדור רוחב לאלעד מדמון, שבעט מהר כדי להבקיע, אבל טאראס מיחבקו נעמד על הקו ומנע בגופו את הכניסה של הכדור לשער
ערבובייה ברחבת דינמו קייב (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)ערבובייה ברחבת דינמו קייב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '40
  • החמצה
  • מזל ענק למכבי תל אביב, שראתה את אולכסנדר קרבאייב מחמיץ מקרוב אחרי כדור עומק חכם של וויטאלי בויאלסקי. המגן, שהצטרף להתקפה נותר מול משפתי, אבל הבעיטה שהלכה לפינה הרחוקה הלכה יותר מדי לרוחב
  • '36
  • החמצה
  • הנה, מצב מסוכן ראשון! רוי רביבו שלח כדור חכם לדור פרץ, שהמתין על קצה הרחבה ושיגר בעיטה חזקה אל עבר רוסלן נשרט, שעמד במרכז השער והצליח לעצור את הכדור בנוחות למרות העוצמה של הכדור
  • '35
  • החמצה
  • אחרי 35 דקות מכבי תל אביב ניסתה לסכן את השער לראשונה, כשלחץ גבוה הוביל לחטיפת כדור שהסתיימה ברגליו של דור פרץ. הקפטן ניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל הבעיטה נבלמה על ידי קו ההגנה, יצאה לקרן ולא סיכנה כלל את שוער האוקראינים
ז'רקו לאזטיץ'. יצליח להגיב למשחק? (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)ז'רקו לאזטיץ'. יצליח להגיב למשחק? (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק נשלף לאיסוף סיסוקו אחרי הכשלה במרכז המגרש
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות לתוך המשחק והחניכים של ז'רקו לאזטיץ' עדיין ללא בעיטה לשער של דינמו קייב
  • '19
  • החמצה
  • קפטן האוקראינים ויטאלי בויאלסקי הגביה כדור לרחבה ומי שהגיע ראשון היה לא אחר מאשר הבלם טאראס מיחבקו, שהצטרף להתקפה ופספס במעט את שערו של רועי משפתי
דור פרץ מנסה להקדים את רוסלן נשרט (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)דור פרץ מנסה להקדים את רוסלן נשרט (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '11
  • החמצה
  • גררו כמעט השלים צמד! החלוץ הפנמי ברח להייטור וניסה לשלוח כדור לפינה הרחוקה, אלא שהבעיטה הלכה יותר מדי הצידה ופספסה את המסגרת
  • '5
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב בצרות? כבר בהתקפה המסוכנת הראשונה שלה, דינמו קייב עלתה ליתרון כשאקס הצהובים, אדוארדו גררו, מצא עצמו פנוי ברחבה אחרי תרגיל קרן מוצלח, כשהצליח לשלוח את הכדור לרשת ולתת את היתרון 0:1 לקבוצתו, שצריכה שער אחד כעת כדי ללכת להארכה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ניקולה דאבנוביץ' הוציא את משחק הגומלין לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג תוצאה טובה?
