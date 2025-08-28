בפעם השנייה ברצף: מכבי ת"א בליגה האירופית

הרכבים וציונים

משחק מותח ומורט עצבים היה למכבי תל אביב הערב (חמישי), כשפגשה בפולין את דינמו קייב למפגש הגומלין במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית. הצהובים הגיעו ביתרון 1:3 מהמפגש הראשון, אך הפעם הם הפסידו 1:0. למזלם, התוצאה מהמשחק הראשון הספיקה להם כדי להעפיל בפעם השנייה ברצף אל שלב הליגה במפעל השני בחשיבותו ביבשת.

הלחץ החל בשלב מוקדם, כשכבר בהתקפה הראשונה של “המארחת”, היא הצליחה למצוא את הרשת כשדווקא אקס מכבי תל אביב, אדוארדו גררו, שעלה מהספסל במפגש הראשון והפעם פתח בהרכב, הצליח לנגוח מקרוב לרשתו של רועי משפתי.