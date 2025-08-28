בפעם השנייה ברצף: מכבי ת"א בליגה האירופית

משחק מותח ומורט עצבים היה למכבי תל אביב הערב (חמישי), כשפגשה בפולין את דינמו קייב למפגש הגומלין במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית. הצהובים הגיעו ביתרון 1:3 מהמפגש הראשון, אך הפעם הם הפסידו 1:0. למזלם, התוצאה מהמשחק הראשון הספיקה להם כדי להעפיל בפעם השנייה ברצף אל שלב הליגה במפעל השני בחשיבותו ביבשת.
הלחץ החל בשלב מוקדם, כשכבר בהתקפה הראשונה של “המארחת”, היא הצליחה למצוא את הרשת כשדווקא אקס מכבי תל אביב, אדוארדו גררו, שעלה מהספסל במפגש הראשון והפעם פתח בהרכב, הצליח לנגוח מקרוב לרשתו של רועי משפתי.
מחצית שניה
-
'90+7
- זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! מכבי תל אביב אמנם הפסידה 1:0, אך העפילה בפעם השנייה ברציפות לשלב הליגה באירופית!
-
'89
- נזאר וולושין, שכבש במשחק הקודם, ניסה לסכן לראשונה במשחק את משפתי כשבעט מזווית קשה, השוער אמנם הצליח למנוע מהכדור להיכנס, אך הוא ברח לו לקרן
-
'86
- חילוף גם במכבי תל אביב כשבן לדרמן נכנס במקום כריסטיאן בליץ'
-
'85
- אחרי 85 דקות, אושר דוידה נכנס למגרש כשהצליח לעבור בדריבל את השומר שלו, נכנס לרחבה והגביה לצד הרחוק, שם המתין דור פרץ שנגח מעט מעל השער
-
'84
- גם דניס פופוב, שנכנס במהלך המחצית השנייה, הוחלף עקב פציעה. ולודימיר בראז'קו הוא החילוף האחרון של האוקראינים
-
'84
- אחרי סאגה ביזארית שארכה מספר דקות, אולכסנדר פיחליונוק הוחלף כשמיקולה שפארנקו עלה לדשא
-
'76
- אחרי מספר טעויות, הייטור הוחלף. רז שלמה עלה לכר הדשא
-
'73
- מאתוויי פונומרנקו נכנס במקום כובש השער היחיד במשחק, אדוארדו גררו
-
'69
- וויטאלי בויאלסקי ראה שמשפתי לא עומד על קו השער בזמן הגבהת הקרן וניסה לסובב את הכדור משם, למזלם של הצהובים, הכדור הלך לרשת החיצונית הקרובה
-
'68
- אלעד מדמון הוא החילוף השני של ז'רקו לאזטיץ', כשיון ניקולאסקו נכנס לדשא על חשבונו
-
'62
- גם כריסטיאן בילובר פינה את מקומו כחלק מחילוף כפול, כשדניס פופוב עלה
-
'62
- אנדריי ירמולנקו סיים את חלקו בהתמודדות, כשהוחלף עבור ולאדיסלב קאבייב
-
'58
- כריסטיאן בליץ' חסם את אנדריי ירמולנקו, שנפל על הדשא וראה כרטיס צהוב שנוי במחלוקת
-
'53
- רביבו שוב דהר קדימה, התקדם עד לקצה הרחבה וניסה לכבוש בבעיטה שטוחה, שכמעט הצליחה להטעות את נשרט שהדף את הכדור לקורה ולמזלו, לא נכנס לבפנים. מכבי תל אביב מתקרבת
-
'46
- עם החזרה מההפסקה, איתמר נוי נכנס על חשבון איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
-
'45
- איך זה לא נכנס?! חטיפה של רביבו בחצי המגרש האוקראיני הובילה למסירה לכריסטיאן בליץ', ששלח כדור עומק שטוח אל שגיב יחזקאל. הקיצוני, שהצטיין במשחק הראשון, מסר כדור רוחב לאלעד מדמון, שבעט מהר כדי להבקיע, אבל טאראס מיחבקו נעמד על הקו ומנע בגופו את הכניסה של הכדור לשער
-
'40
- מזל ענק למכבי תל אביב, שראתה את אולכסנדר קרבאייב מחמיץ מקרוב אחרי כדור עומק חכם של וויטאלי בויאלסקי. המגן, שהצטרף להתקפה נותר מול משפתי, אבל הבעיטה שהלכה לפינה הרחוקה הלכה יותר מדי לרוחב
-
'36
- הנה, מצב מסוכן ראשון! רוי רביבו שלח כדור חכם לדור פרץ, שהמתין על קצה הרחבה ושיגר בעיטה חזקה אל עבר רוסלן נשרט, שעמד במרכז השער והצליח לעצור את הכדור בנוחות למרות העוצמה של הכדור
-
'35
- אחרי 35 דקות מכבי תל אביב ניסתה לסכן את השער לראשונה, כשלחץ גבוה הוביל לחטיפת כדור שהסתיימה ברגליו של דור פרץ. הקפטן ניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל הבעיטה נבלמה על ידי קו ההגנה, יצאה לקרן ולא סיכנה כלל את שוער האוקראינים
-
'25
- צהוב ראשון במשחק נשלף לאיסוף סיסוקו אחרי הכשלה במרכז המגרש
-
'20
- 20 דקות לתוך המשחק והחניכים של ז'רקו לאזטיץ' עדיין ללא בעיטה לשער של דינמו קייב
-
'19
- קפטן האוקראינים ויטאלי בויאלסקי הגביה כדור לרחבה ומי שהגיע ראשון היה לא אחר מאשר הבלם טאראס מיחבקו, שהצטרף להתקפה ופספס במעט את שערו של רועי משפתי
-
'11
- גררו כמעט השלים צמד! החלוץ הפנמי ברח להייטור וניסה לשלוח כדור לפינה הרחוקה, אלא שהבעיטה הלכה יותר מדי הצידה ופספסה את המסגרת
-
'5
- שער! מכבי תל אביב בצרות? כבר בהתקפה המסוכנת הראשונה שלה, דינמו קייב עלתה ליתרון כשאקס הצהובים, אדוארדו גררו, מצא עצמו פנוי ברחבה אחרי תרגיל קרן מוצלח, כשהצליח לשלוח את הכדור לרשת ולתת את היתרון 0:1 לקבוצתו, שצריכה שער אחד כעת כדי ללכת להארכה
-
'1
- השופט ניקולה דאבנוביץ' הוציא את משחק הגומלין לדרך! האם מכבי תל אביב תצליח להשיג תוצאה טובה?