הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

העונה החדשה כבר החלה, גם היורובאסקט ויש המון על מה לדבר: התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן היום, כמדי יום חמישי, נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

צופים שמעוניינים להתראיין בתוכנית מוזמנים לפנות להפקת “שיחת היום” בטלפון 050-7522333 או במייל Daily@one.co.il.