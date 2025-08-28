אחרי שהתפוצץ: מדבדב נקנס ב-42,500 דולר

אליפות ארה"ב נמשכת ללא דניל מדבדב שהודח כבר בסיבוב הראשון. הלילה (בין רביעי לחמישי) הטניסאי הרוסי ספג קנס בסך 42,500 דולר בעקבות התפרצות חריגה במהלך ההפסד לבנז’מן בונזי. המדורג 13 בטורניר נקנס ב-30,000 דולר על התנהגות לא ספורטיבית וב-12,500 דולר נוספים על התעללות בציוד, זאת לאחר שהתעמת עם השופט גרג אלנסוורת', טען שהוא "רוצה לסיים כי משלמים לו לפי משחק ולא לפי שעה", ושבר את המחבט שלו.

התקרית החריפה התרחשה ברגע קריטי, כשבונזי החזיק בנקודת משחק וצוות צילום נכנס למגרש בין ההגשות שלו. אלנסוורת' איפשר לו להגיש שוב - מה שעורר את זעמו של מדבדב, שגרם להמולה ביציעים ומשך קריאות בוז מהקהל שנמשכו דקות ארוכות. בונזי התקשה להגיש ברעש, אך לבסוף סיים את המשחק עם ניצחון בחמש מערכות. מדבדב ניפץ כמה מחבטיו בסיום והתייחס לאירוע במסיבת העיתונאים: "הקהל עשה את מה שעשה, מבלי שבאמת ביקשתי - וזה היה משעשע לראות”. בונזי מצידו סיכם: "דניל התחיל את זה. הוא שפך שמן למדורה”.

הזעם של אוסטפנקו

גם בטורניר הנשים לא שקט. ילנה אוסטפנקו ההפסידה 7:5 ו-6:1 לטיילור טאונסנד בסיבוב השני. בתום המשחק, כאשר טאונסנד ניגשה ללחוץ את ידה של הלטבית, פרץ ביניהן עימות. אוסטפנקו טענה שעל טאונסנד היה להתנצל על כדור שפגע ברשת, וטענה כי מדובר בחוסר כבוד. בהמשך, כפי שנשמעו מהקהל ומסרטונים, חזרה הלטבית ואמרה לאמריקאית "את לא מחונכת” שלוש פעמים, האחרונה הגיבה: "למדי להפסיד בכבוד".

ילנה אוסטפנקו (רויטרס)

בהצהרה לאחר המשחק אמרה טאונסנד: "היא אמרה שאין לי כבוד, שאני לא מחונכת ושהיא תראה לי מה יקרה מחוץ לארה"ב. לא אתן לאף אחד לבזות אותי בפנים מול כולם. אני גאה להיות אישה שחורה שמייצגת את עצמי ואת התרבות שלי - על המגרש ומחוצה לו".

מהצד השני, אוסטפנקו פרסמה הצהרה משלה ברשתות החברתיות, בה הבהירה: "אמרתי לה שהתנהגה בחוסר כבוד - זו הפעם הראשונה שזה קורה לי על המגרש”. היא הכחישה כל כוונה גזענית וטענה כי קיבלה הודעות שמאשימות אותה בגזענות: "מעולם לא הייתי גזענית. אני מכבדת את כל העמים”.

עוד טענה אוסטפנקו כי טאונסנד חרגה מהנוהל המקובל כשהתחממה ליד הרשת בתחילת המשחק - דבר שאין לו איסור רשמי, אך נחשב לחריג. טאונסנד הגיבה על כך: "אני מתחממת ככה מאז הילדות. מצחיק שדווקא זה מה שהפריע לה. היא כבר ארזה ונסעה. אני עדיין כאן - וזה הדבר היחיד שחשוב”.