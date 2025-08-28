לחודש ימים? דן עובדיה חתם במכבי יבנה

לאחר ארבע שנים חוזר דן עובדיה, החלוץ בן ה-26, למכבי יבנה. בעונת 2021/22 היה לשחקנה, אלא שאז לא ראה דקות משחק משמעותיות, בעוד שהתכבד הוא בשער אחד בלבד, מול הפועל אשקלון, בניצחון 0:3 במסגרת המחזור ה-24 בליגה א' דרום. והנה, הפעם מקבל את הזדמנות חייו.

הסיבה? צירופו מגיע לנוכח העובדה כי דובב גבאי לא יכול להשלים בשבוע-שבועיים הקרובים 90 דקות משחק מלאות, כשאם לא די בכך, הרי כי רוסלן קוזניצוב, שהגיע מהפועל הרצליה, מושבת עד להודעה חדשה לנוכח עניינים אישיים, שמפאת כיבוד פרטיותו לא יצויינו כאן.

הדבר ייאלץ את סתיו אלימלך לפתוח את משחק הגביע מחר (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 13:30) מול בית"ר יבנה יחד עם הבן של קוקו, הזמר המהולל מאילת, הלא הוא דן עובדיה, שניסה אף את מזלו כמה וכמה פעמים מעבר לים בקבוצות צנועות מהליגות הנמוכות.

ל-ONE נודע כי נכון לכרגע, חתימתו של דן עובדיה במכבי יבנה הינה לחודש ימים בלבד, עד אשר תתבהר התמונה לגבי דובב גבאי ורוסלן קוזניצוב. מבחינתו של השחקן זו הזדמנות חייו במועדון כמו יבנה, הרי ששערים מול היריבות השונות יכולים להשאירו במועדון עד תום העונה.

דובב גבאי (חג'אג' רחאל)

בעונה החולפת (2024/25) היה לשחקן הפועל 'בני רגב' לוד, שירדה לליגה ב'. התכבד ב-22 הופעות וכבש ארבעה שערים. בעברו, שיחק גם במ.כ ירמיהו חולון, מכבי קריית גת (עירוני בעבר), מ.ס צעירי טייבה שהתפרקה וכן במ.ס צעירי כפר כנא.

הסגל שאושר בבקרה התקציבית ויעמוד לרשותו של סתיו אלימלך לעונת המשחקים 2025/26: דור אדרי, דודי אלון, יוסף ביטון, הראל בן אבי, דובב גבאי, אופיר דודי, עידן וינטראוב, עידן וקנין, אורי זוהר, אור זוזוט, עבד חמודה.

רון לוי, אופיר טייקין, עומר לקאו, שליו מיימון, עמית מנייסקו, פלאי שמעון מסיקה, שקד נבון, יאיר ניר, בר נתנאיל, גיא סלם, אבישי סנקר ודן עובדיה. 23 שחקני סגל, ללא רוסלן קוזניצוב, שכאמור, טרם ברור מה יוליד יום בעניינו במכבי יבנה.