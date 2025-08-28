יום חמישי, 28.08.2025 שעה 14:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

ברחובות הודיעו: פיצוץ במו"מ בין מרמורק לשעריים

העונה לא יתקיים האיחוד. למרות שבעירייה הייתה נכונות ואף התקיימו לא מעט שיחות מזה כחודשיים, הקבוצות מליגות א’ וב’ תפתחנה עונה כישויות נפרדות

|
שחקני מרמורק חוגגים עם הקהל (יונתן גינזבורג)
שחקני מרמורק חוגגים עם הקהל (יונתן גינזבורג)

אוהדי מרמורק ושעריים בהנחת רווחה. איחוד? לא יהיה בין המועדונים הוותיקים בעיר. אלו ימשיכו לאהוד את הפועל מרמורק ואלו ימשיכו לאהוד את מכבי שעריים. העירייה, יחד עם הצדדים, לא עשו די בכדי להגיע לאיחוד של ממש והכל התמסמס.

מה גם שהפועל מרמורק, יחד עם יוסי חכים, נרשמו לליגה א' דרום, בעוד הקבוצה של מני סויסה נרשמה לליגה ב' ותהיה חלק מהליגה הרביעית בכדורגל הישראלי בעונת המשחקים 2025/26. מסתמן כי שיתוף הפעולה היחיד בין הצדדים יתקיים בגזרת מחלקת הנוער.

למכבי שעריים לא תהיה בעונה הקרובה מחלקת נוער, כאשר כל הילדים בעיר יקבלו מעטפת מקצועית תחת ניהולם של ירון גפני ומיקי אטין, בשיתוף פעולה מלא עם מני סויסה, שיתרום את חלקו גם בחלוקת המגרשים לכלל הילדים, בסינטי בוייסגל, מגרש מכבי שעריים.

מחר (שישי), במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, הפועל מרמורק ויוסי חכים ייצאו לקריית גת, שם יפגשו את רומן זולו והעולה החדשה במגרש הסינתטי כרמי גת בקריית גת. המשחק ייערך בשעה 14:30.

הסגל שנרשם עד כה במרמורק: רוי אהרן, אביב אוזון, יובל אוסקר, דניאל אזולאי, רז אמיר, יואב אשכנזי, רועי בן ישי, ינאי דוד, יוסף דיין, גיא חקים, רועי ישראלי, רון כהן, נור לבקוביץ, יאן משקוב, ליעד נבט, ליעד סלמן, יניב שגב, ענר שכטר ושלו שרעבי.

נעשתה פנייה מצד ONE לעיריית רחובות לקבל תגובה בנושא, אך זו טרם הגיעה. באם תתקבל, תובא כאן כמקובל.

