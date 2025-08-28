סורקין ואבדיה הובילו את נבחרת ישראל לניצחון

הגיעה ברגע האמת: נבחרת ישראל פתחה היום (חמישי) את משחקיה במסגרת היורובאסקט ברגל ימין כשגברה 71:83 על איסלנד בתום משחק עיקש. החבורה של אריאל בית הלחמי יצאה עם ניצחון גדול שיעניק לה רוח גבית להמשך האליפות.

המשחק נפתח בגישושים מצד שתי הנבחרות, ורק לאחר דקה נקלע הסל הראשון, כאשר אבדיה עלה על לוח התוצאות ואליו הצטרף גם רומן סורקין. לאחר מהפך של האיסלנדים, הנבחרת שלנו רצה 0:10 בהובלת שחקן ה-NBA שלנו וקבעה 6:14. היריבה ציננה את ההתלהבות עם שלשות, ואחת כזאת של ים מדר קבעה יתרון קל לנבחרת בסיום הרבע, 19:23.

הסטטוס קוו המשיך ברבע השני, שהיה רגוע יותר מבחינת קצת צבירת הנקודות. סורקין וזוסמן העלו את הנבחרת ליתרון שבע, אך האיסלנדים, בראשות טריגווי הלינסון שעשה צרות בצבע לגבוהים שלנו, צימקו את הפער לקראת הירידה לחדרי ההלבשה.

דני אבדיה בטירוף (FIBA)

עם החזרה מהפסקת המחצית, עלו חניכיו של בית הלחמי כמו מלוע של תותח ורצו 0:9 בפתיחת הרבע במה שקבע יתרון דו ספרתי ראשון במשחק. סורקין איפס את הידית מבחוץ, סיים את המשחק עם ארבע שלשות, והעלה את חבריו ליתרון 17. היריבה לא אמרה נואש, שוב צמצמה את הפער והורידה אותו לחד ספרתי עוד לפני סיום הרבע.

בעשר הדקות האחרונות האיש של ישראל המשיך להיות סורקין, שרשם שיא קריירה במדים הלאומיים עם 31 נקודות, והיה במקום הנכון כדי לעשות את הפעולות המתאימות על מנת לשמור על היתרון של הנבחרת ולהעניק את הניצחון הכל כך חשוב במשחק הפתיחה.

קלעו לנבחרת ישראל: רומן סורקין 31 נקודות ו-5 ריבאונדים, דני אבדיה 20 נק’, 9 ריב’ ו-3 חסימות, ים מדר (6 אסיסטים) ותומר גינת (6 ריב’ ו-6 אסט’) 7 נק’ כ”א, יובל זוסמן 6 נק’, רפי מנקו 4 נק’, בר טימור 3 נק’, איתי שגב וקאדין קרינגטון 2 נק’ כ”א וגיא פלטין 1 נק’.

הקהל הישראלי תומך בנבחרת (צילום: משה ברדה)

הגיעו לתמוך בדני אבדיה. צ'ונסי בילאפס, מתן סימן טוב ומייק שמיץ (FIBA)

רבע ראשון: 19:23 לנבחרת ישראל

חמישיית נבחרת ישראל: ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת איסלנד: אורי גונרסון, גון גודמנסון, אלוור פרידריקסון, מרטין הרמנסון וטריגווי הלינסון.

לאחר דקה נטולת נקודות, אבדיה עלה ראשון על לוח התוצאות. לאחר סל של היריבה, גם סורקין הצטרף עם הנקודות הראשונות שלו באליפות. לאחר מהפך של האיסלנדים, הנבחרת שלנו רצה 0:10 בהובלת שחקן ה-NBA שלנו, 6:14. שתי שלשות רצופות לחובתנו ציננו את ההתלהבות, אך בר טימור עלה מהספסל ותפר אחת משלו כדי להרגיע את אריאל בית הלחמי.

שלשה של מדר קבעה יתרון חמש לזכות הנבחרת ונתנה רוח גבית לקראת סיום הרבע, 17:22.

תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)

רבע שני: 32:36 לנבחרת ישראל

הרבע השני נפתח בקצב רגוע יותר ובצמצום הפער על ידי האיסלנדים. סורקין וזוסמן, עם שני סלים הזעיקו פסק זמן ממאמן היריבה והעלו את היתרון לשבע, 25:32. ארבע נקודות רצופות של השחקנים בכחול גרמו לאריאל בית הלחמי לאסוף את שחקניו לפסק זמן. הלינסון עשה צרות בדקות האחרונות של הרבע כאשר מצבת הגבוהים שלנו התקשתה להתמודד איתו, וכתוצאה מכך הוא שמר את איסלנד צמוד ובמשחק. הסטטוס קוו נשמר בסיום רבע שהסתיים בתוצה 13:13, והחבורה של בית הלחמי ירדה לחדרי ההלבשה ביתרון מינימלי ועם המון חומר למחשבה.

רומן סורקין חוגג (FIBA)

אוהדי הנבחרת תומכים בפולין (FIBA)

רבע שלישי: 52:60 לנבחרת ישראל

סורקין פתח את המחצית השנייה עם שלשה בהתקפה הראשונה וסל נוסף בצבע לאחר מכן. חדירה של אבדיה וסל נוסף של גינת קבעו יתרון 0:9 בפתיחת המחצית ועלייה ליתרון דו ספרתי,32:45. שתי דקות לתוך הרבע האיסלנדים עלו על הלוח גם הם, אך סורקין הגיב מיד עם שלשה גדולה וחטיפה בצד ההגנתי. היתרון של הנבחרת טיפס עד ל-17, אך שלשה של היריבה צימקה את הפער וגרמה למאמן הלאומי לקחת פסק זמן כדי להרגיע את הרוחות.

סורקין ממשיך בהצגה שלו כשתפר עוד קליעה מעבר לקשת ועלה למאזן של 21 נקודות בנקודת אמצע הרבע. חמש נקודות של היריבה הורידו את הפער ל-12 בלבד, וקבעו כי הדקות האחרונות של הרבע יהיו קריטיות.

נקודות ראשונות של קאדין קרינגטון, שהתקשה מאוד עד כה, נתנו דחיפה נוספת לנבחרת. האיסלנדים נשארו צמודים בעזרת זריקות עונשין מדויקות וחוסר ריכוז של הנבחרת שלנו. עבירה בלתי ספורטיבית של טימור הכניסה את האיסלנדים לעניינים, כאשר הם הורידו את ההפרש לחד ספרתי בדקה האחרונה של הרבע.

ים מדר זורק לסל (FIBA)

רבע רביעי: 71:83 לנבחרת ישראל

האיש של בית הלחמי המשיך להיות סורקין, כאשר הוא קלע את השלשה הרביעית שלו והחזיר את היתרון הדו ספרתי לנבחרת. חניכיו של בית הלחמי עשו את הפעולות הנכונות ברגעים המתאימים על מנת לשמור על היתרון ולהשיג את הניצחון החשוב בפתיחת האליפות.