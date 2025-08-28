יום חמישי, 28.08.2025 שעה 10:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

חטואל מחכה לחתימה של כץ, בוגנים חזר להתאמן

על אף שהכל סגור, הבעלים של הפועל חיפה עדיין לא חתם על חוזהו של שחקן הפועל ב"ש. החלוץ שב לאימונים לאחר שהיה פצוע חמישה חודשים. וגם: החיסורים

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)

בעוד שמחזור הפתיחה של ליגת העל כבר מאחורינו, בהפועל חיפה לא שקט לאחר ההפסד 1:0 במחזור הראשון במסגרת הליגה והתבוסה 5:0 לבית”ר ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו.    

הבעלים של הפועל חיפה יואב כץ טרם חתם על החוזה של החלוץ רותם חטואל, למרות שהפרטים מול השחקן סוכמו לעונה הקרובה עם אופציה לעונה נוספת. בכל מקרה לגל אראל לא חסר צרות, הוא יצטרך לדעת להסתדר לקראת משחק הליגה הקרוב מול הפועל ירושלים ללא חטואל וללא מספר פצועים כמו תמיר ארבל , אורן ביטון, לירן  סרדל ונפתלי בלאי. מי שחזר להתאמן בהדרגה  אחרי 5 חודשים בחוץ הוא החלוץ איתי בוגנים שסבל משבר בכף הרגל ושברי מאמץ.

בוגנים מן הסתם לא ייכלל בסגל למשחק הקרוב. מי שנמצא בתמונת ההרכב הוא הקפטן דור מלול שצפוי להחליף את קבדה. בגזרת החזרי הכסף שהורדו לשחקנים מהחברה שמשכירה למועדון את הרכבים, בהפועל חיפה מיהרו לתקן את התקלה ודואגים להעביר את הכספים לחשבונות השחקנים. במקביל לכל אלה יצטרכו במועדון להסדיר דירות לכל השחקנים הזרים שטרם קיבלו דירה.

הקפטן, דור מלול, בתמונת ההרכב (באדיבות הפועל חיפה)הקפטן, דור מלול, בתמונת ההרכב (באדיבות הפועל חיפה)
