ינצחו? היחסים לנבחרת ביורובאסקט ולמכבי ת"א

יום ספורטיבי מסקרן לפנינו: נבחרת ישראל תצא לדרך ביורובאסקט 2025 במפגש עם איסלנד, שייערך כבר ב-15:00. מאוחר יותר, ב-21:00 מכבי ת"א תתארח בפולין למשחק הגומלין מול דינמו קייב בליגה האירופית ותנסה להעפיל למפעל השני בחשיבותו.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

ראשית, הכדורסל: דני אבדיה יוביל את הנבחרת של אריאל בית הלחמי בניסיון לפתוח את אליפות אירופה עם ניצחון. ישראל פייבוריטית ב’ווינר’ וניצחון שלה בהפרש גדול מ-12 נקודות מוערך ביחס של פי 1.8, כמו גם לניצחון כחול לבן הפער קטו מ-12 הפרש, הארכה או ניצחון סקנדינבי. אם הנבחרת תנצח ב-12 נקודות בדיוק, מי שיהמר על כך ירוויח פי תשע מסכום ההימור.

ובמעבר לכדורגל: מכבי ת"א תנסה להשלים את המלאכה מול דינמו קייב. הצהובים יגיעו לגומלין אחרי הניצחון 1:3 על האוקראינים במשחק הראשון בבאצ’קה טופולה שבסרביה, אז דור פרץ (צמד) ושגיב יחזקאל כבשו לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’.

שחקני הנבחרת (איגוד הכדורסל)

ניצחון של מכבי ת"א בפולין קיבל יחס של פי 2.7, בעוד מי שיהמר על ניצחון אוקראיני ואם זה מה שיקרה, ירוויח פי 2.05 מסכום ההימור. אם בתום 90 דקות בגומלין יהיה תיקו, היחס לכך הוא פי 3.15.

הוכן בשיתוף ה’ווינר’