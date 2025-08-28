בדקה ה-88: מסי העלה את מיאמי לגמר עם מהפך

אינטר מיאמי מצאה את עצמה בפיגור בחצי גמר גביע הליגות במשך 77 דקות, אבל יש לה את מה שאין לאף קבוצה אחרת: ליאו מסי. בעוד חאבייר מסצ’ראנו המורחק היה ביציע והדחה ביתית הייתה כבר מעבר לפינה, אלוף העולם תפס פיקוד, השווה השלים מהפך וסידר ניצחון 1:3 על אורלנדו בדרבי של פלורידה.

מסי שסחב פציעה לאחרונה, פתח בהרכב מיאמי עם סרחיו בוסקטס, ג’ורדי אלבה, רודריגו דה פול ולואיס סוארס, אבל דווקא אורלנדו הייתה זו שעלתה ליתרון. מרקו פשאליץ’ קיבל את הכדור מלואיס מוריאל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ובעט לרשת, במיאמי טענו לנגיעת יד בהשתלטות על הכדור, אבל השופט לא התרשם.

הטוויסט הגיע בדקה ה-75, אז דויד ברקאלו מאורלנדו ראה כרטיס צהוב שני ואדום אחרי שתפס את טדאו איינדה שנכנס רק 10 דקות לאחר מכן ברחבה. מיאמי קיבלה פנדל, מסי בעט לפינה הימנית וקבע 1:1 בדקה ה-77.

המהפך הדרמטי הושלם לבסוף בדקה ה-88 ושוב מסי היה במרכז העניינים: אלבה הוריד לו את הכדור, הפרעוש נכנס לרחבה, מסר למגן השמאלי שהחזיר לו ומספר 10 בעט שטוח ומדויק לפינה הימנית ולרשת כדי להקפיץ את האוהדים בפורט לודרדייל.

לואיס סוארס, ליאו מסי, ג'ורדי אלבה ורודריגו דה פול חוגגים (רויטרס)

דקה בתוך תוספת הזמן הגיע השער השלישי ושוב אחרי דאבל פס: דה פול מצא את טלאסקו סגוביה בצד שמאל, הוא חתך למרכז, מסר לסוארס, קיבל בחזרה והקפיץ מעל השוער פדרו גאייסה כדי להבטיח את הניצחון. בגמר תפגוש מיאמי את סיאטל סאונדרס שניצחה 0:2 את לוס אנג’לס גלאקסי.