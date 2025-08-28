יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5426-4828פילדלפיה יוניון1
5235-4228סינסינטי2
5032-4928נאשוויל3
4739-4628שארלוט4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4539-4327קולומבוס קרו7
4430-3726ניו יורק סיטי8
3938-4228ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3138-3527ניו אינגלנד רבולושן11
2434-2727טורונטו12
2350-2828מונטריאול13
2349-3127אטלנטה יונייטד14
2153-2428די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5031-4728מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3837-3527פורטלנד טימברס6
3644-3628קולורדו ראפידס7
3548-5228סן חוזה ארת'קווייקס8
3532-2626אוסטין9
3136-2827ריאל סולט לייק10
3047-3927דאלאס11
2944-3427יוסטון דינמו12
2455-3927קנזס סיטי13
2147-3127סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

בדקה ה-88: מסי העלה את מיאמי לגמר עם מהפך

אלוף העולם כבש צמד בניצחון 1:3 על אורלנדו שהובילה עד הדקה ה-77, קודם בפנדל ולאחר מכן אחרי דאבל פס עם ג'ורדי אלבה. לואיס סוארס בישל לסגוביה

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

אינטר מיאמי מצאה את עצמה בפיגור בחצי גמר גביע הליגות במשך 77 דקות, אבל יש לה את מה שאין לאף קבוצה אחרת: ליאו מסי. בעוד חאבייר מסצ’ראנו המורחק היה ביציע והדחה ביתית הייתה כבר מעבר לפינה, אלוף העולם תפס פיקוד, השווה השלים מהפך וסידר ניצחון 1:3 על אורלנדו בדרבי של פלורידה.

מסי שסחב פציעה לאחרונה, פתח בהרכב מיאמי עם סרחיו בוסקטס, ג’ורדי אלבה, רודריגו דה פול ולואיס סוארס, אבל דווקא אורלנדו הייתה זו שעלתה ליתרון. מרקו פשאליץ’ קיבל את הכדור מלואיס מוריאל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ובעט לרשת, במיאמי טענו לנגיעת יד בהשתלטות על הכדור, אבל השופט לא התרשם.

הטוויסט הגיע בדקה ה-75, אז דויד ברקאלו מאורלנדו ראה כרטיס צהוב שני ואדום אחרי שתפס את טדאו איינדה שנכנס רק 10 דקות לאחר מכן ברחבה. מיאמי קיבלה פנדל, מסי בעט לפינה הימנית וקבע 1:1 בדקה ה-77.

המהפך הדרמטי הושלם לבסוף בדקה ה-88 ושוב מסי היה במרכז העניינים: אלבה הוריד לו את הכדור, הפרעוש נכנס לרחבה, מסר למגן השמאלי שהחזיר לו ומספר 10 בעט שטוח ומדויק לפינה הימנית ולרשת כדי להקפיץ את האוהדים בפורט לודרדייל.

לואיס סוארס, ליאו מסי, גלואיס סוארס, ליאו מסי, ג'ורדי אלבה ורודריגו דה פול חוגגים (רויטרס)

דקה בתוך תוספת הזמן הגיע השער השלישי ושוב אחרי דאבל פס: דה פול מצא את טלאסקו סגוביה בצד שמאל, הוא חתך למרכז, מסר לסוארס, קיבל בחזרה והקפיץ מעל השוער פדרו גאייסה כדי להבטיח את הניצחון. בגמר תפגוש מיאמי את סיאטל סאונדרס שניצחה 0:2 את לוס אנג’לס גלאקסי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */