"התחתית של התחתית, יונייטד מביכה מאי פעם"

קשה לדמיין עד לאן מנצ’סטר יונייטד עוד יכולה לרדת. העונה עוד היו תקוות חדשות, רובן אמורים בונה את הסגל שלו, רכש מרשים הגיע, אבל נראה שהמצב רק הולך ומחמיר, כשאתמול (רביעי) הגיע רגע שפל חדש, שהשדים האדומים הודחו לגרימסבי מהליגה הרביעית בגביע הליגה האנגלי אחרי 2:2 בזמן הרגיל ו-12:11 בדו קרב פנדלים.

וממש לא פתח ההרכב השלישי של אמורים. הארי מגווייר, קובי מיינו, בנג’מין ששקו, דורגו, מנואל אוגרטה, אמאד דיאלו, מתיאס קוניה, דיוגו דאלו ואנדרה אונאנה פתחו בהרכב, וכל זאת לא הספיק מול קבוצה מהליגה הרביעית, אז אין מילה שמתאימה יותר ממביך.

ועבור המארחת? מיד עם הפנדל האחרון שקבע שהיא עלתה, הקהל פרץ למגרש בתמונות של שמחה שכנראה המועדון מעולם לא חווה, כי לא כל יום מדיחים את יונייטד, גם אם במצבה הנוכחי. מי שהחמיצו את הפנדלים הם דווקאי שחקני הרכש קוניה וברייאן אמבומו, כאשר ששקו בעט אחרון מבין שחקני השדה, אבל כן כבש.

דיוגו דאלו בהלם, שחקני גרימסבי חוגגים (IMAGO)

שווי הסגל של המועדון הצנוע הוא 3.1 מיליון ליש”ט, אם ניתן מבט על מנצ’סטר יונייטד, יש רק שני שחקנים (!) ששווים פחות מזה, טום היטון השוער הוותיק, וטיילר פרדריקסון הצעיר. זו הפעם הראשונה אי פעם שיונייטד מודחת מהגביע האנגלי מול קבוצה מהליגה ה-4.

מי שדיבר בסיום הוא כריסטי פים, שוער גרימסבי, שאמר: “האמת שאני חצי כועס היום, כי אני אוהד של מנצ’סטר יונייטד. אבל ברצינות רגע, זה הרגעים שבגללם הספורט הזה הוא כל כך יפה, הכל יכול לקרות והדבר שהכי לא הגיוני ולא צריך לקרות קרה כאן”.

באנגליה קטלו את יונייטד: “התחתית של התחתית, אין הרבה לאן לרדת מכאן. לפני שבוע אחרי ארסנל אמורים אמר ‘הוכחנו שאפשר לנצח כל אחת’, כרגע זה נראה שהמועדון הזה לא מסוגל לנצח אף אחת, לא משנה מאיזו ליגה היריבה ומה המצב בטבלה. איזו קבוצה רעה יונייטד, מרגיש שבאימונים אין מנצחים במשחקים הפנימיים”.