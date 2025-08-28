יום חמישי, 28.08.2025 שעה 03:40
סנסציה: גרימסבי הדיחה את יונייטד מגביע הליגה

שיא השפל. האדומים, שפתחו עם לא מעט שחקני מפתח בהרכב, שבו מפיגור כפול בדרך ל-2:2, אך נכנעו 12:11 בפנדלים והודחו לקבוצה מהליגה הרביעית באנגליה

|
צ'רלס ורנאם חוגג, שחקני מנצ'סטר יונייטד מתוסכלים (IMAGO)
צ'רלס ורנאם חוגג, שחקני מנצ'סטר יונייטד מתוסכלים (IMAGO)

מדהים, סנסציוני, מביך או בלתי נתפס. יש הרבה דרכים לתאר את מה שקרה היום (רביעי) במפגש גביע הליגה האנגלי בין מנצ’סטר יונייטד לגרימסבי, אך אין מספיק מילים לתאר באמת את מה שקרה שם. השדים האדומים התארחו אצל הקבוצה מהליגה הרביעית, חזרו מפיגור כפול בדרך ל-2:2 דרמטי במיוחד, הפסידו 12:11 בתום דו קרב פנדלים היסטרי והיסטורי וסיימו את דרכם במפעל הרבה יותר מוקדם מהצפוי.

השדים האדומים לא זלזלו יתר על המידה במפגש, כשרובן אמורים עלה עם מספר שחקנים בכירים בהרכב, כמו בנז’מין ששקו, מתיאוס קוניה, אמאד דיאלו, דיוגו דאלו, הארי מגווייר וקובי מאיינו. השמות הנוצצים לא עזרו, וכבר מהפתיחה היה קשה להבין מי הקבוצה מהפרמייר ליג ומי הקבוצה מהליגה הרביעית באנגליה.

בדקה ה-22, הבליץ’ של הקבוצה המקומית החל, כאשר הגבהה לרחבה הגיעה לרגליו של צ’רלס ורנאם, שכבש בקור רוח מול אנדרה אוננה. ואם כבר נגענו בשוער הקמרוני, שאיבד בפתיחת העונה את מקומו ב-11 של השדים האדומים, היום קיבלנו את התשובה למה – בדקה ה-30 הוא יצא בצורה נוראית לכדור גובה, פספס אותו, והותיר את טיילר וורן לגלגל את הכדור פנימה מקרוב לרשת חשופה ולרוץ לחגוג בטירוף מול הקהל המקומי.

שחקני גרימסבי חוגגים את השער השני (IMAGO)

במחצית רובן אמורים העלה את בריאן מבומו, ברונו פרננדש ומתיאס דה ליכט לכר הדשא בניסיון להציל את המולדת. זה לקח זמן, אבל לבסוף זה השתלם לו, כאשר שחקן הכנף הקמרוני ביצע פריצה יפה מצד ימין וכבש את השער הראשון שלו במדי מנצ’סטר יונייטד. האורחת לחצה עד הסיום, ובדקה ה-89 הגיע הארי מגווייר, שנגח מקרוב פנימה וקבע 2:2 דרמטי והכרעה בדו קרב פנדלים, בו שני השוערים סירבו להדוף, עד שבסופו של דבר מבואמו נעצר, וקבע כי הסנסציה הושלמה.

דיוגו דאלו בהלם, שחקני גרימסבי חוגגים (IMAGO)
/* LAST / NEXT ROUNDs */