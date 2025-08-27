מכבי תל אביב סיכמה על רכישת קשר מוונצואלה

מכבי תל אביב קרובה לצרף לשורותיה את קרווין טוטי אנדרדה, קשר בן 20 מוונצואלה שמשחק בפורטאלזה. השחקן צפוי להגיע לארץ בסוף השבוע כדי לחתום, כאשר בכלי התקשורת הברזילאי המפורסם ‘גלובו’ פורסם שהעסקה נסגרה בסכום של כ-1.8 מיליון אירו, כ-11.3 מיליון ריאל ברזילאי.

המורכבות היא כמובן להטיסו מברזיל לישראל כמו שבזמנו לקח לווסלי פטאצ׳י מסע של יומיים, אבל העסקה נראית ככזו שתצא לדרך אם הכל יהיה תקין כשיגיע לארץ.

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב-2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער עד גיל 20, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. עונת השיא שלו הגיעה ב-2024, אז רשם 35 הופעות רשמיות, כבש שבעה שערים והוסיף חמישה בישולים.

מנגד, בעונת 2025 התקשה להותיר חותם ורשם רק 15 משחקים עם שער ובישול אחד, כשהמאמן רנאטו פאיבה בחר להעדיף בעמדתו את לוקה פריור.

המצב של פורטאלזה בטבלה העונה לא מזהיר: אחרי 20 משחקים יש לה רק 15 נקודות והיא מדורגת כסגנית האחרונה בליגה, קמפיין גרוע אף יותר מזה של 2022, אז סיימה את הסיבוב הראשון במקום האחרון.

בסוף השבוע הקרוב תתארח הקבוצה אצל אינטרנסיונל, אך במקביל מתקרבת לסגירת פרק עם אנדרדה, שצפוי לעשות את דרכו לישראל ולהצטרף למכבי תל אביב.