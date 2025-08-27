יום חמישי, 28.08.2025 שעה 03:40
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
00-00איטליה 1
00-00יוון2
00-00קפריסין3
00-00בוסניה4
00-00ספרד 5
00-00גאורגיה6
 בית 4 
00-00איסלנד1
00-00ישראל2
00-00פולין3
00-00סלובניה4
00-00צרפת5
00-00בלגיה6

הפייבוריטית כאן: 64:98 ענק לסרביה על אסטוניה

יוקיץ' כמעט רשם טריפל דאבל, מיציץ' קלע 4 נק' והסרבים חגגו ביורובאסקט. ואגנר הוביל את גרמניה לניצחון, גם טורקיה, פורטוגל, פינלנד וליטא חייכו

|
וסיליה מיציץ' עם הכדור (IMAGO)
וסיליה מיציץ' עם הכדור (IMAGO)

זהו זה, זה הגיע וזה כאן. היורובאסקט התחיל היום (רביעי) ולמרות שישראל תשחק רק מחר, עדיין קיבלנו מספר משחקים מאוד מעניינים. ליטא שיחקה ראשונה בטורניר היוקרתי וחגגה עם 70:94 על אנגליה, פורטוגל רשמה 50:62 על צ’כיה, גרמניה פירקה 76:106 את מונטנגרו וטורקיה ניצחה 73:93 את לטביה, פינלנד חייכה עם 90:93 על שבדיה ואת הערב סגרה הפייבוריטית הגדולה סרביה, שהשפילה 64:98 את אסטוניה.

סרביה – אסטוניה 64:98

הפייבוריטית כאן ובגדול. הסרבים רקדו על הפרקט ופירקו את היריבה הצנועה, וזאת יום מתחת לממוצע של ניקולה יוקיץ’ עם 11 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מי שהוביל את המנצחת היה שחקן מיאמי היט, ניקולה יוביץ’, עם 18 נקודות, כאשר אלכסה אברמוביץ’, שבעבר היה מועמד למכבי ת”א, רשם 13 משלו. אגב, כוכב הפועל ת”א החדש, וסיליה מיציץ’, שיחק 18 דקות וקלע ארבעה נקודות לצד שני ריבאונדים. הנרי דל היה הקלע המוביל אצל המפסידה עם 11 נקודות.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' עם מסירה מבריקה (IMAGO)

מונטנגרו – גרמניה 106:76

אלופת העולם כאן ובגדול. במחצית הראשונה גרמניה הובילה בשלוש נקודות בלבד, אבל רבע שלישי של 33 נקודות ורבע רביעי של 27 נקודות נתנו לה חגיגה גדולה במשחק הפתיחה שלה. מי אם לא פרנץ ואגנר ודניס שרודר הובילו את המנשאפט עם 22 ו-21 נקודות בהתאמה, כאשרו כהרגלו אנדראס אובסט תפר מעבר לקשת עם 18 משלו. ניקולה ווצ’ביץ’ היה נהדר אצל המפסידה עם 23 נק’, 10 ריב’ ו-5 אס’, אבל זה כמובן לא הספיק למונטנגרים.

דניס שרודר בפעולה (IMAGO)דניס שרודר בפעולה (IMAGO)

לטביה – טורקיה 93:73

הצהרת כוונות של ארגין עתמאן וחניכיו, שחגגו על הלטבים. ארבעה שחקנים הגיעו לדו ספרתי אצל המנצחת, כשמעל כולם היה צ’די אוסמן מפנאתינייקוס עם 20 נקודות, כאשר קינן סיפאי מבשקשהאיר והכוכב הגדול אלפרן שנגון (8 ריב’ ו-7 אס’) קלעו הוסיפו 19 ו-16 בהתאמה, והמתאזרח מאנדולו שיין לארקין הוסיף 15. אצל המפסידה, שני השמות הכי גדולים, קריסטפס פורזינגיס ודויס ברטנס אכזבו עם 10 ו-6 נקודות בהתאמה.

קריסטפס פורזינגיס ודויס ברטרנס מאוכזבים (IMAGO)קריסטפס פורזינגיס ודויס ברטרנס מאוכזבים (IMAGO)

אנגליה – ליטא 94:70

מהפתיחה ועד הסיום הליטאים לקחו את ההובלה ושמור עליה, בדרך לניצחון חד וחלק על מנת להתחיל את הטורניר ברגל ימין. יונאס ולצ’יונס, שהיה קרוב לחזור ליורוליג אך לבסוף יישאר ב-NBA וישחק בדנבר, הוביל אצל המנצחת עם 18 נקודות ותשעה ריבאונדים, כאשר רוקאס יוקובאיטיס, אקס מכבי תל אביב הטרי, רשם משחק סולידי מאוד של 12 נקודות, 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. אקווסי יבואה בלט אצל המפסידה עם 17 נקודות משלו.

רוקאס יוקובאיטיס מאושר (IMAGO)רוקאס יוקובאיטיס מאושר (IMAGO)

צ’כיה – פורטוגל 62:50

אם הכל יילך כשורה, אלו שתי הנבחרות בבית א’ שאמורות להתחרות על עלייה, והפורטוגלים עשו צעד גדול כשניצחו יריבה ישירה. נמיאש קייטה, שחקן בוסטון, רקד על הפרקט עם 23 נקודות ו-18 ריבאונדים, במה שללא ספק נחשב למשחק האישי הכי טוב עד כה בטורניר. נראה שמחכים חיים קשים לצ’כיה ללא יאן וסלי, וכמובן בטורניר הראשון הגדול ללא המאמן הישראלי ננו גינזבורג. פורטוגל ניצחה משחק באליפות אירופה לראשונה מאז 2007.

נמיאש קייטה (IMAGO)נמיאש קייטה (IMAGO)

שבדיה – פינלנד 93:90

המשחק הכי מותח של היום. לאורי מרקאנן הראה איזה כוכב הוא לא רק ב-NBA, אלא גם בחוקי פיב”א עם 28 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים כדי להוביל את נבחרתו לפתיחת הטורניר ברגל ימין. לוד הקאנסון רשם גם כן 28 נקודות בצד של שבדיה, אך אצלה זה כאמור לא עזר והכחולים צהובים החלו את אליפות אירופה עם הפסד מותח וכואב. 

לאורי מרקאנן (IMAGO)לאורי מרקאנן (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */