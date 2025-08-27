הפייבוריטית כאן: 64:98 ענק לסרביה על אסטוניה

זהו זה, זה הגיע וזה כאן. היורובאסקט התחיל היום (רביעי) ולמרות שישראל תשחק רק מחר, עדיין קיבלנו מספר משחקים מאוד מעניינים. ליטא שיחקה ראשונה בטורניר היוקרתי וחגגה עם 70:94 על אנגליה, פורטוגל רשמה 50:62 על צ’כיה, גרמניה פירקה 76:106 את מונטנגרו וטורקיה ניצחה 73:93 את לטביה, פינלנד חייכה עם 90:93 על שבדיה ואת הערב סגרה הפייבוריטית הגדולה סרביה, שהשפילה 64:98 את אסטוניה.

סרביה – אסטוניה 64:98

הפייבוריטית כאן ובגדול. הסרבים רקדו על הפרקט ופירקו את היריבה הצנועה, וזאת יום מתחת לממוצע של ניקולה יוקיץ’ עם 11 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מי שהוביל את המנצחת היה שחקן מיאמי היט, ניקולה יוביץ’, עם 18 נקודות, כאשר אלכסה אברמוביץ’, שבעבר היה מועמד למכבי ת”א, רשם 13 משלו. אגב, כוכב הפועל ת”א החדש, וסיליה מיציץ’, שיחק 18 דקות וקלע ארבעה נקודות לצד שני ריבאונדים. הנרי דל היה הקלע המוביל אצל המפסידה עם 11 נקודות.

ניקולה יוקיץ' עם מסירה מבריקה (IMAGO)

מונטנגרו – גרמניה 106:76

אלופת העולם כאן ובגדול. במחצית הראשונה גרמניה הובילה בשלוש נקודות בלבד, אבל רבע שלישי של 33 נקודות ורבע רביעי של 27 נקודות נתנו לה חגיגה גדולה במשחק הפתיחה שלה. מי אם לא פרנץ ואגנר ודניס שרודר הובילו את המנשאפט עם 22 ו-21 נקודות בהתאמה, כאשרו כהרגלו אנדראס אובסט תפר מעבר לקשת עם 18 משלו. ניקולה ווצ’ביץ’ היה נהדר אצל המפסידה עם 23 נק’, 10 ריב’ ו-5 אס’, אבל זה כמובן לא הספיק למונטנגרים.

דניס שרודר בפעולה (IMAGO)

לטביה – טורקיה 93:73

הצהרת כוונות של ארגין עתמאן וחניכיו, שחגגו על הלטבים. ארבעה שחקנים הגיעו לדו ספרתי אצל המנצחת, כשמעל כולם היה צ’די אוסמן מפנאתינייקוס עם 20 נקודות, כאשר קינן סיפאי מבשקשהאיר והכוכב הגדול אלפרן שנגון (8 ריב’ ו-7 אס’) קלעו הוסיפו 19 ו-16 בהתאמה, והמתאזרח מאנדולו שיין לארקין הוסיף 15. אצל המפסידה, שני השמות הכי גדולים, קריסטפס פורזינגיס ודויס ברטנס אכזבו עם 10 ו-6 נקודות בהתאמה.

קריסטפס פורזינגיס ודויס ברטרנס מאוכזבים (IMAGO)

אנגליה – ליטא 94:70

מהפתיחה ועד הסיום הליטאים לקחו את ההובלה ושמור עליה, בדרך לניצחון חד וחלק על מנת להתחיל את הטורניר ברגל ימין. יונאס ולצ’יונס, שהיה קרוב לחזור ליורוליג אך לבסוף יישאר ב-NBA וישחק בדנבר, הוביל אצל המנצחת עם 18 נקודות ותשעה ריבאונדים, כאשר רוקאס יוקובאיטיס, אקס מכבי תל אביב הטרי, רשם משחק סולידי מאוד של 12 נקודות, 5 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. אקווסי יבואה בלט אצל המפסידה עם 17 נקודות משלו.

רוקאס יוקובאיטיס מאושר (IMAGO)

צ’כיה – פורטוגל 62:50

אם הכל יילך כשורה, אלו שתי הנבחרות בבית א’ שאמורות להתחרות על עלייה, והפורטוגלים עשו צעד גדול כשניצחו יריבה ישירה. נמיאש קייטה, שחקן בוסטון, רקד על הפרקט עם 23 נקודות ו-18 ריבאונדים, במה שללא ספק נחשב למשחק האישי הכי טוב עד כה בטורניר. נראה שמחכים חיים קשים לצ’כיה ללא יאן וסלי, וכמובן בטורניר הראשון הגדול ללא המאמן הישראלי ננו גינזבורג. פורטוגל ניצחה משחק באליפות אירופה לראשונה מאז 2007.

נמיאש קייטה (IMAGO)

שבדיה – פינלנד 93:90

המשחק הכי מותח של היום. לאורי מרקאנן הראה איזה כוכב הוא לא רק ב-NBA, אלא גם בחוקי פיב”א עם 28 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים כדי להוביל את נבחרתו לפתיחת הטורניר ברגל ימין. לוד הקאנסון רשם גם כן 28 נקודות בצד של שבדיה, אך אצלה זה כאמור לא עזר והכחולים צהובים החלו את אליפות אירופה עם הפסד מותח וכואב.