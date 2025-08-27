יום רביעי, 27.08.2025 שעה 21:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

עם ברוכיאן ונוספים: הקבוצה החדשה של בית"ר

לרגל 90 שנות המועדון, הירושלמים הודיעו על הקמת קבוצת ותיקים שכוללת כמה שמות שירגשו את אוהדיה. אברמוב: "ההיסטוריה של בית״ר היא עמוד שדרה"

|
קבוצת הותיקים של בית
קבוצת הותיקים של בית"ר ירושלים (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

בית”ר ירושלים הודיעה היום (רביעי) כי לכבוד חגיגות ה-90 שלה, הוקמה למועדון קבוצת ותיקים שכוללת כמה שמות מרגשים במיוחד לאוהדים מהבירה.

בית”ר מסרה בהודעתה: “לרגל 90 שנות קיומה, בית״ר ״גשם״ ירושלים גאה להודיע על הקמת קבוצת ותיקים רשמית, מיזם חדש ביוזמת הבעלים ברק אברמוב, שמאמין בכל ליבו שהכבוד לעבר הוא חלק בלתי נפרד מבניית עתידו של המועדון. לא מתוך נוסטלגיה, אלא מתוך חזון: ליצור חיבור חי בין הדורות, בין השמות שכתבו פרקים מרגשים בהיסטוריה של בית״ר, לבין דור ההווה והעתיד”.

אבירם ברוכיאן, אלי ששון, כמו גם כפיר אדרי, משה אוחיון ואלירן דנין, רן מבאשוב, מתן בראשי, אופיר עזו, ציון זקן, ועוד רבים וטובים, הם חלק מהשמות שיחזרו ללבוש את סמל המנורה ואת הצהוב שחור.

הקבוצה החלה אמש את אימוניה, ותתחרה כבר בעונה הקרובה, לאחר תהליך יסודי של תכנון, תיאומים והיערכות מקצועית. על פי הירושלמים, הרעיון שעמד מאחורי המהלך הוא להציב את שחקני העבר בעמדה פעילה - במשחקים, בסדנאות, בהעברת ערכים לדור הצעיר ובייצוג קהילתי של המועדון.

“ההיסטוריה של בית״ר היא עמוד שדרה,” אמר הבעלים, ברק אברמוב. “זו זכות גדולה להקים את קבוצת הוותיקים ולחבר אותה מחדש למועדון, לאוהדים ולקהילה. הם שיחקו בשביל הסמל הזה בעבר – עכשיו הם ממשיכים לייצג אותו בעתיד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */