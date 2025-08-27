בהפועל באר שבע מקווים שסערת ונטורה חלפה

בהפועל באר שבע מקווים שהרוחות סביב לוקאס ונטורה ירגעו לאחר ועדת המשמעת שנערכה לו הבוקר (רביעי). במועדון הבהירו לברזילאי את החשיבות שלו כאחד השחקנים המובילים בישראל ומודל לחיקוי בפני אלפי ילדים ובטוחים שהוא הבין את ההשלכות למעשה.

נכון לרגע זה, פורטאלזה עדיין לא הגדילה את ההצעה שלה על ונטורה, כשהחלון נסגר ב-3.9. במועדון מקווים שעד אז לא תגיע הצעה נוספת מדרום אמריקה ויעברו גם את מועד חלון ההעברות של אירופה וזה יגדיל את הסיכוי להישארותו.

כך או כך, במועדון יחזירו את ונטורה לאימונים ויקיימו שיחות איתו ועם בת זוגו כדי להרגיע את העניינים. “אם אלונה תצליח להשאיר את ונטורה בקבוצה כשהוא ומשפחתו מרוצים - זה יהיה הישג גדול”, אמרו בבאר שבע.