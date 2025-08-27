יום שישי, 05.12.2025 שעה 02:56
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545בריטניה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"להיות כאן כמאמן זה משהו מאוד גדול בשבילי"

בית הלחמי דיבר לקראת משחק הפתיחה של ישראל ביורובאסקט מול איסלנד היום ב-15:00: "מודעים לבעיית הריבאונד". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אריאל בית הלחמי (שחר גרוס)
אריאל בית הלחמי (שחר גרוס)

נבחרת ישראל תחל את דרכה ביורובאסקט מחר (חמישי, 15:00) במשחק מול איסלנד. היום (רביעי), 24 שעות לפני כן, דיברו המאמן אריאל בית הלחמי ותומר גינת במסיבת העיתונאים לקראת המשחק. 

”כל האירוע פה מאוד מאוד מרגש. להיות המאמן של הנבחרת הזאת זה משהו שהוא מאוד גדול בשבילי, אבל אני בתוך האירוע ואני לא מסתכל הצידה” אמר אריאל בית הלחמי. “בסך הכל אנחנו מדברים על כדורסל וכמה שהאירוע הזה גדול, בסוף אני עושה את העבודה שלי. אבל זה מאוד מאוד מרגש אותי”.

על בעיית הקליעה שהייתה בהכנה: “אני לא מודאג מהנושא של הקליעה ולא מודאג ממה שהיה בהכנה, ההכנה נועדה לזה. הבעיה של הריבאונד זה בהחלט משהו שאנחנו שמים עליו את הדגש, בעיקר על המודעות, וכל הזמן דיברנו על הנושא של להיות יותר פיזיים ואני בטוח שאנחנו נהיה יותר טובים בשתי הקטגוריות הללו”.

דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)

על הציפיות מקאדין קרינגטון: “אני לא אוהב להתייחס לשחקנים ברמה האישית, אבל בסוף קאדין הוא חלק מהנבחרת שלנו ומביא דברים שהנבחרת צריכה והוא צריך להיות הוא, כמו שאנחנו מכירים אותו מהליגה שלנו. הוא שחקן מאוד חשוב ומאוד מתאים לנו בצד החברתי”.

החשש מהתלות באבדיה: “אני לא יודע מה זה החשש, אבל אני לא רוצה להתייחס לשחקנים ברמה האישית. דני הוא שחקן חשוב, כמו שתומר גינת שחקן חשוב, לכל שחקן אצלנו יש את המקום שלו ולכן אלו ה-12 שאיתנו. אני לא יודע מה זה חשש”.

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

על צוות האבטחה שמלווה את הנבחרת: “אנחנו רגילים ללכת עם אבטחה כזאת. אבל אנחנו מרגישים מאוד בטוחים כאן”.

לקראת איסלנד: “כל משחק הוא מאוד קשה, המשחק הראשון תמיד קשה. צפינו באיסלנד. זה לא הולך להיות משחק קל. אנחנו סומכים על הבחורים שלנו, יש לנו המון ביטחון בנבחרת שלנו. אנחנו צריכים לשים לב לפרטים הקטנים, וכמו שאמרתי, אנחנו מוכנים. עשינו אימונים טובים מאוד עד עכשיו, אנחנו מאוד נרגשים ומוכנים”.

על ים מדר: “הוא איתנו, הוא מוכן לשחק כמו כל הקבוצה”.

תומר גינת דיבר על הסיטואציה במדינה: “אני חושב שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, לייצג את המדינה זה הכבוד הכי גדול שאפשר לבקש, בטח עם כל מה שקורה במדינה, לשים את החולצה עם דגל ישראל על החזה זה עושה צמרמורת בכל פעם מחדש. אנחנו מרגישים את התמיכה וההתרגשות ונעשה את הכי טוב שאפשר כדי להביא גאווה וכבוד”.

על הלקחים מהאליפות הקודמת: “אני חושב שזה לא רק אני, יש פה קבוצה רחבה של שחקנים שהם מנהיגים באופי שלהם ובקבוצות שלהם לאורך הקריירה. מה שמיחד את הנבחרת הנוכחית זה הביחד שלנו, כמה כיף לנו אחד עם השני. כל מי שבילה איתנו במהלך הנסיעות ראה כמה כיף לנו ביחד וזו הבעיה האחרונה שלנו. אין לי ספק שיראו את זה מהשנייה הראשונה של המשחק הראשון מחר”.

תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

על ים מדר: “הוא בחור מיוחד, אין לנו ספק שהוא הולך לשחק והוא ישחק טוב, הוא אחד המנהיגים שלנו”.

על היכולת ההגנתית: “אנחנו שמים על זה את הדגש, אנחנו משתפרים בזה ממשחק למשחק ומשתדלים להיות מודעים לזה. אנחנו יותר מוכשרים התקפית, זו עובדה, אבל אנחנו עובדים קשה כדי לשמור הכי טוב שאפשר. אני חושב שיש לנו שומרים מצוינים, יש לנו גודל, גם בגארדים, שזה שונה מנבחרות אחרות”.

מאיפה מביאים את האנרגיות אחרי שנתיים כל כך קשות מבחינה לוגיסטית לכדורסל הישראלי: “שמים את הכל בצד, יש פה שחקנים שמשחקים פצועים וסוחבים איתם דברים מהעונה האחרונה. יש פה משהו שהוא יותר מעניין מכולנו, משחקן כזה או אחר ויש משימה לאומית להביא כבוד למדינה, לעם, זה משהו שהוא יותר גדול מכל דבר אחר. יש לנו הזדמנות לעשות משהו גדול, ואנחנו לא יכולים לחכות כבר שהטורניר יתחיל”.

בר טימור (איגוד הכדורסל)בר טימור (איגוד הכדורסל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */