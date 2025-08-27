האם מועד פרישתו של סרחיו בוסקטס מתקרב?

סרחיו בוסקטס השאיר את עתידו באינטר מיאמי פתוח. הקשר, ששיחק כילד במחלקת הנוער של ברצלונה וחוזהו בקבוצה מפלורידה יסתיים בתום העונה, הודה כי אינו יודע מה יעלה בגורלו, אך הבהיר שהוא קרוב יותר לפרישה מאשר להמשך הקריירה.

הקשר הוותיק היה במרכז תשומת הלב ערב חצי גמר גביע הליגות הלילה בין אינטר מיאמי לאורלנדו סיטי. על אף שהוא ממשיך להציג יכולת גבוהה גם אחרי שעזב את אירופה, השחקן דיבר בכנות על הזמן שנשאר לו כשחקן פעיל: "אני הרבה יותר קרוב לסיום הקריירה שלי מאשר להמשך שלה", הודה.

הפרישה מתקרבת

כל זה הגיע אחרי שבוסקטס הודה שאין לו כוונה לשוב לאחת מהליגות הבכירות בסיום דרכו. למעשה, הוא אף רמז שייתכן שמדובר בחודשים האחרונים שלו כשחקן פעיל, עד שיסיים את חוזהו באינטר מיאמי בתום העונה: "אין שום דבר רשמי לגבי חידוש חוזה או פרישה אפשרית", אמר הקשר. "כשעזבתי את ברצלונה כבר ידעתי שלא אחזור לספרד או לאירופה. אני גם בגיל מסוים".

מסי ובוסקטס (רויטרס)

בוסקטס יהיה שוב גורם מפתח עבור אינטר מיאמי במאבק על הכרטיס לגמר גביע הליגות. חצי הגמר מול אורלנדו סיטי יהיה המפגש השלישי העונה בין שתי הקבוצות מפלורידה. הקשר הודה שהיו לקבוצה קשיים מול אורלנדו, אך ציין שהמשחקים בבית נתנו יתרון ברור.

"אני חושב שזה חמישים חמישים. נכון שאנחנו משחקים בבית, שזה יתרון, ונכון שהם ניצחו אותנו בשני המשחקים האחרונים", אמר בוסקטס. המפתח מבחינתו יהיה “לא לאפשר לאורלנדו יותר מדי מצבים קלים” ו”להיות קבוצה הרבה יותר יציבה”, שתוכל לעמוד בקצב המשחק האנכי שהיריבה תכתיב.

כאב הראש המרכזי של אינטר מיאמי לקראת המשחק הוא השאלה האם ליאו מסי יעמוד לרשות הקבוצה. הכוכב הארגנטינאי נפצע ב-2 באוגוסט מול נקסה ומאז החמיץ ארבעה משחקים. מסי לא יצא עם הקבוצה לוושינגטון בסוף השבוע האחרון כאמצעי זהירות, והיום חזר להתאמן עם החברים. לאחר מכן הודיע עוזר המאמן חאבייר מסצ’ראנו כי ההחלטה על הכללתו בסגל תתקבל רק בסמוך למועד המשחק.