יום רביעי, 27.08.2025 שעה 18:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5426-4828פילדלפיה יוניון1
5235-4228סינסינטי2
5032-4928נאשוויל3
4739-4628שארלוט4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4539-4327קולומבוס קרו7
4430-3726ניו יורק סיטי8
3938-4228ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3138-3527ניו אינגלנד רבולושן11
2434-2727טורונטו12
2350-2828מונטריאול13
2349-3127אטלנטה יונייטד14
2153-2428די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5031-4728מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3837-3527פורטלנד טימברס6
3644-3628קולורדו ראפידס7
3548-5228סן חוזה ארת'קווייקס8
3532-2626אוסטין9
3136-2827ריאל סולט לייק10
3047-3927דאלאס11
2944-3427יוסטון דינמו12
2455-3927קנזס סיטי13
2147-3127סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

האם מועד פרישתו של סרחיו בוסקטס מתקרב?

אגדת בארסה השאיר את עתידו באינטר מיאמי באוויר, למרות שיש לו חוזה עד סוף העונה: "יותר קרוב לסוף מאשר להתחלה, אין שום דבר חדש לגבי החוזה שלי"

|
סרחיו בוסקטס (IMAGO)
סרחיו בוסקטס (IMAGO)

סרחיו בוסקטס השאיר את עתידו באינטר מיאמי פתוח. הקשר, ששיחק כילד במחלקת הנוער של ברצלונה וחוזהו בקבוצה מפלורידה יסתיים בתום העונה, הודה כי אינו יודע מה יעלה בגורלו, אך הבהיר שהוא קרוב יותר לפרישה מאשר להמשך הקריירה.

הקשר הוותיק היה במרכז תשומת הלב ערב חצי גמר גביע הליגות הלילה בין אינטר מיאמי לאורלנדו סיטי. על אף שהוא ממשיך להציג יכולת גבוהה גם אחרי שעזב את אירופה, השחקן דיבר בכנות על הזמן שנשאר לו כשחקן פעיל: "אני הרבה יותר קרוב לסיום הקריירה שלי מאשר להמשך שלה", הודה.

הפרישה מתקרבת

כל זה הגיע אחרי שבוסקטס הודה שאין לו כוונה לשוב לאחת מהליגות הבכירות בסיום דרכו. למעשה, הוא אף רמז שייתכן שמדובר בחודשים האחרונים שלו כשחקן פעיל, עד שיסיים את חוזהו באינטר מיאמי בתום העונה: "אין שום דבר רשמי לגבי חידוש חוזה או פרישה אפשרית", אמר הקשר. "כשעזבתי את ברצלונה כבר ידעתי שלא אחזור לספרד או לאירופה. אני גם בגיל מסוים".

מסי ובוסקטס (רויטרס)מסי ובוסקטס (רויטרס)

בוסקטס יהיה שוב גורם מפתח עבור אינטר מיאמי במאבק על הכרטיס לגמר גביע הליגות. חצי הגמר מול אורלנדו סיטי יהיה המפגש השלישי העונה בין שתי הקבוצות מפלורידה. הקשר הודה שהיו לקבוצה קשיים מול אורלנדו, אך ציין שהמשחקים בבית נתנו יתרון ברור.

"אני חושב שזה חמישים חמישים. נכון שאנחנו משחקים בבית, שזה יתרון, ונכון שהם ניצחו אותנו בשני המשחקים האחרונים", אמר בוסקטס. המפתח מבחינתו יהיה “לא לאפשר לאורלנדו יותר מדי מצבים קלים” ו”להיות קבוצה הרבה יותר יציבה”, שתוכל לעמוד בקצב המשחק האנכי שהיריבה תכתיב.

כאב הראש המרכזי של אינטר מיאמי לקראת המשחק הוא השאלה האם ליאו מסי יעמוד לרשות הקבוצה. הכוכב הארגנטינאי נפצע ב-2 באוגוסט מול נקסה ומאז החמיץ ארבעה משחקים. מסי לא יצא עם הקבוצה לוושינגטון בסוף השבוע האחרון כאמצעי זהירות, והיום חזר להתאמן עם החברים. לאחר מכן הודיע עוזר המאמן חאבייר מסצ’ראנו כי ההחלטה על הכללתו בסגל תתקבל רק בסמוך למועד המשחק.

