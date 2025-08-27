יום רביעי, 27.08.2025 שעה 15:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

טפר: השלט של ב"ש עשה נזק, יצר באז שלילי

מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "זה לא חכם. צריך להימנע מהתפרצויות שבמקום להועיל, יזיקו, כמו השלט בב"ש והתנהגות אוהדי חיפה"

|
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

יריב טפר מונה לאחרונה למנכ”ל ההתאחדות לכדורגל והחליף את ניב גולדשטיין, וכעת לפניו הרבה עבודה. טפר הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על כל הנושאים הבוערים בכדורגל הישראלי, החל מהתפקיד החדש, במצב של הכדורגל הישראלי באירופה, ההשפעה על השופטים והתקריות עם אוהדי הפועל באר שבע ומכבי חיפה.

רק עזבת את איגוד השופטים. לא יודעים לבדוק אמצע של מגרש?
”במה מדובר?”

במשחק של סכנין נגד בית”ר חצי אחד היה גדול יותר מהחצי השני.
”לא שמעתי על אירוע כזה, אני יודע שהמגרש אושר”.

תיכנס לעניינים שם אולי ותדאג שהשכונה הזו לא תתרחש יותר.
“נבדוק את העניין”.

אצטדיון דוחא (פרטי)אצטדיון דוחא (פרטי)

כמה שנים אתה בהתאחדות?
”מ-2003. מספר רב של שנים באגף המשפטי ועכשיו אני כאן”.

איך זה לנהל את ההתאחדות לכדורגל?
”הגשמת חלום, תפקיד מאתגר. עוד יותר מזה, גם במישור המקומי והבינלאומי, אם יש תקופה מאתגרת וקשה זה עכשיו. אני אדם שאוהב אתגרים ואני רואה בתפקיד שליחות ענקית, לפתח את הכדורגל ולקדם אותו, זה החזון של שינו זוארץ שעומד בראש הארגון, להפוך את הכדורגל לחדשני יותר ולטכנולוגי, לצמצמם פערים”.

כמה המצב שלנו קשה באירופה? עומדים לזרוק אותנו? מי נגדנו?
”באופן אובייקטיבי המצב הוא קשה מאוד. לא צריך להסתכל רק על עולם הכדורגל כדי להבין שאנחנו בכאוס. קחו את מה שקורה בתקשורת העולמית ובמיוחד מה שקורה במדינות ממערב אירופה ותשליכו את זה על הכדורגל. יש מדינות שלא אוהבות בלשון המעטה את ההתנהלות של ישראל במלחמת ‘חרבות ברזל’ ומנסות לפעול בכל תחום אפשרי כדי לפגוע בישראל, כלכלית ומדינית”.

אילו מדינות?
”באופן ספציפי אני לא רואה קריאה לקבלת החלטה ממדינה ספציפית. אפשר לראות את מדינות סקנדינביה, אתמול מועדון שלא עלה לצ’מפיונס שזה סלטיק, אנחנו רואים שהאוהדים מאוד פרו חמאס. רואים לפעמים במדינות כמו ספרד”.

דגל פלסטין ביציע אוהדי סלטיק, "רואים שהאוהדים מאוד פרו חמאס" (רויטרס)דגל פלסטין ביציע אוהדי סלטיק, "רואים שהאוהדים מאוד פרו חמאס" (רויטרס)

זה משפיע עליכם?
“קחו לדוגמה את הנושא של השופטים שלנו ברמה הבינלאומית. אין ספק שהמצב הגאופוליטי משפיע על היכולת של אופ”א לשבץ שופטים ישראלים במשחקים בינלאומיים. במשחקים של קבוצות סקנדינביות, ספרדיות או סלטיק לדוגמה”.

אז גם השופטים הישראלים נפגעים.
”בוודאי. השיבוצים פחותים בכמות. יש גם מגבלה של טיסות, יש גם את הקבוצות הטורקיות שהן חלק מאירופה. זה ישב לאופ”א בראש ובתפיסת העולם שלהם הם רוצים שזה ייגמר כמה שיותר מהר ואז יוכלו לפעול בצורה יותר חופשית”.

הפנייה ההזויה של שינו שלא יתייצבו למשחק מול נורבגיה. מה אתה אומר על זה?
”באופן כללי, אנחנו צריכים להתנהל כרגע בחכמה ולהימנע מהתפרצויות שבמקום להועיל, יזיקו, לדוגמא השלט של הפועל ב”ש, ההתנהגות של אוהדי מכבי חיפה. אני עם האוהדים הישראלים ואני מבין מאיפה זה מגיע, אבל יחד עם זאת צריכים לספור עד שלוש ולהבין שהתועלת מהעניין תהיה פחותה מהנזק שיכול להיגרם למועדון כזה או אחר”.

השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד גהשלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

כמה נזק עשה השלט של הפועל ב”ש עם אופ”א?
”עשה נזק. בטח אחרי כל המאמצים של שינו זוארץ. התנהגות כזו עושה באז שלילי באופ”א. צריך לזכור שזו אותה אופ”א שפעלה משמעתית כלפי סלטיק וסוסיאדד שהענישה אותן בגין קריאות נגד ישראל. אז אנחנו באים וקוראים ככה למדינות אירופה? לא חכם ולא ענייני”.

עשיתם חקירה כדי לגלות מי אוהדי מכבי חיפה שהניפו שלט מול ראקוב?
”לא הייתי מעורב בזה. אבל כן הייתי שבוע שעבר במקרה באופ”א ודיברנו על הנושא. הצגתי להם את הגישה חסרת הפשרות של שינו שהביטויים הללו לא לעניין”.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

איך אתה מסביר לאופ”א את השלט של להשמיד את אופ”א?
”בצורה דיפלומטית, הסברתי שיו”ר ההתאחדות יצא נגד העניין באופן מיידי, לאחר מכן גם הבעלים של הקבוצה. הסברתי להם שהשלט ירד תוך מספר שניות, עשינו את כל הפעולות האפשריות”.

קיבלתם הוראות מיוחדות מבחינת אבטחה למשחק הקרוב של הנבחרת?
”כרגע לא, אבל באופן כללי יש לנו גם הרבה נבחרות נערים ונוער, אנחנו עובדים בשכל, בצורה זהירה. צריכים להיות זהירים וקשובים, וגם הקהל צריך להתנהל בצורה חכמה”.

מה קורה עם אצטדיון רמת גן?
”הדשא מחלים ומשתקם מהר מההופעות של עומר אדם. שזרוע טבעי שאמור לעבור, נראה דווקא שהשיקום מהיר מהצפוי ואני מקווה שכמה שיותר מהר נשמיש את האצטדיון".

