פספוס: פרנצווארוש וקניקובסקי הודחו מהאלופות

כמה חבל. פרנצווארוש הודחה מליגת האלופות ותשחק בשלב הליגה של האירופית. ההונגרים של גבי קניקובסקי, שהשלים 90 דקות נהדרות, סיפקו הערב (רביעי) משחק גדול באזרבייג’ן, היו קרובים מאוד לשלוח את המשחק להארכה, אך ניצחון 2:3 בסיום 90 דקות לא הספיק להפוך את התוצאה הכוללת (5:4), והם ייאלצו להסתפק בתחרות השנייה בחשיבותה באירופה.

המחצית הראשונה נפתחה בשליטה מוחלטת של ההונגרים, כאשר כבר בדקה השישית קניקובסקי הכניס כדור עומק נהדר לברנבס וארגה, שנגח מחוץ למסגרת. האורחים המשיכו ללחוץ עד שבדקה ה-14 זה סוף סוף השתלם להם. מבצע קבוצתי יפה שלהם נפסל בהתחלה הטענת נבדל, אך ה-VAR מיהר לתקן, וזה היה ה-0:1 החשוב שלהם.

האורחת המשיכה ללחוץ חזק, ודווקא קניקובסקי היה זה שקרוב להשיג את השער השני, כשבדקה ה- 23 הוא חטף כדור, דהר לרחבה, אך בעט לידיים של השוער של האורחת. שתי דקות בלבד לאחר מכן, ההונגרים שילמו את המחיר, כשלאונרדו אנדראדה סיים מתפרצת קטלנית של האזרים וקבע 1:1. רגע לפני הירידה להפסקה, המארחת כבר עלתה ל-1:2 שהיה נראה כאילו גמר את המשחק.

שחקני פרנצווארוש לפני המשחק (רויטרס)

החצי השני נפתח בסערה. בדקה ה-55 פרנצווארוש השוותה ל-2:2 מפנדל מדויק של ברנבס וארגה. אבל זה לא נגמר שם. שמונה דקות לתוספת הזמן ההונגרים כבר עלו ל-2:3 דרמטי, והיה נראה שהסיכוי עדיין קיים, שכן עוד שער אחד בלבד במשחק נכנס להארכה. האורחים לחצו ולחצו אך לבסוף המקומיים היו אלה שניצחו את ההתמודדות, עם 4:5 בסיכום שני המשחקים.

אז מה מחכה לחבורה של רובי קין וגבי קניקובסקי? ביום שישי היא תתמודד בהגרלת שלב בליגה של הליגה האירופית, כשמפגש עם האקסית מכבי תל אביב יכול להיות על הפרק, במידה והיא תשלים את המלאכה מחר נגד דינמו קייב. מנגד, קרבאח תוגרל כבר מחר בשלב הבתים של ליגת האלופות ותגשים חלום להתמודד מול אריות אירופה.

מחצית ראשונה

דקה 6: הזדמנות ראשונה במשחק. גבי קניקובסקי הכניס כדור גובה נהדר לברנבס וארגה, שנגח לא מספיק טוב ופספס את המסגרת.

דקה 8: מצב ראשון גם למארחת, כשאבדלה זוביר פרץ מצד שמאל והכניס כדור מסוכן לקאדי בורגס, שבעט מזווית לא קלה ליד העמוד.

דקה 14: שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. מבצע קבוצתי של האורחת נפסל בהתחלה בטענה לנבדל, אך לאחר בדיקה ב-VAR השופט החליט לאשר את שערו של לני ג’וסף, שדחק מקרוב לאחר כדור רוחב נהדר של וארגה.

דקה 20: קניקובסקי סחט עבירה. ג’ונתן לוי הרים כדור חופשי מצד שמאל, שהגיע לוארגה, שכמעט עשה מקרוב 0:2 מהיר לאורחת.

נאבי קייטה רודף אחרי הכדור (רויטרס)

דקה 23: האורחת מתקרבת לשני. קניקובסקי חטף כדור, פרץ לרחבה וממצב לא רע בעט כדור שטוח וחזק, שנעצר על ידי השוער.

דקה 25: שער! קרבאח השוותה ל-1:1: נרימאן אחונזדאדה ביצע פריצה גדולה בקו שמאל, העביר כדור רוחב שטייל ברחבה עד שהגיע לרגל השמאלית של לאונרדו אנדראדה, שמקרוב שם את הכדור בפינה ונתן אוויר חשוב לאזרים.

דקה 42: ינקוביץ’ התקדם אל עבר הרחבה של ההונגרים, כשקניקובסקי הכשיל אותו ליד ה-16 וקיבל את הכרטיס הצהוב.

דקה 44: בעקבות העבירה של הישראלי, הכדור החופשי פגש את הרשת החיצונית.

דקה 45: שער! קרבאח עלתה ל-1:2: כמה חבל! המארחת יצאה למתפרצת נוספת, הפעם מצד ימין עם אנדראדה, שהעביר כדור רוחב לאבדלה זוביר, שדחק מקרוב פנימה.

אבדלה זוביר חוגג (רויטרס)

מחצית שנייה

דקה 55: שער! פרנצווארוש השוותה ל-2:2: יש עוד סיכוי לקאמבק? קווין מדינה הכשיל את ג’וסף בתוך הרחבה. וארגה לקח את האחריות, בעט מדויק לפינה הימנית והשווה את התוצאה. ההונגרים צריכים עוד 2 שערים להארכה.

שחקני פרנצווארוש אחרי השער (רויטרס)

דקה 61: קניקובסקי דהר לכיוון הרחבה והכניס כדור יפה לקאלום אודוודה, המגן השמאלי בעט חזק אך פספס את המסגרת ממצב קורץ.

רובי קין במתח (רויטרס)

דקה 70: ינקוביץ’ פרץ קדימה, כשהוא סוחב את הכדור ממחצית המגרש ובעט כדור שטוח ששפשף את קורתו של דנש דיבוץ’.

דקה 82: שער! פרנצווארוש עלתה ל-2:3: איזו דרמה באזרבייג’ן! האורחת קיבלה כדור חופשי ממצב לא פשוט, אך אלקס טוטס שעלה מספר דקות לפני כן כמחליף, סובב כדור מושלם לפינה הרחוקה.

שחקני קרבאח חוגגים עליה (רויטרס)

הרכב קרבאח: מתאוס קוצ’לסקי, מתאוס דה סילבה, בהלול מוסטפזאדה, קווין מדינה, אלווין קפרקולייאב (טורל באיראמוב, 84’), מרקו ינקוביץ’, פדרו ביקלהו, קאדי בורגס (אולכסיי קאצ’וק, 90+5’), לאונרדו אנדראדה (אמנואל אדאיי, 69’), אבדלה זוביר (כריס קואקו, 84’) ונרימאן אחונזדאדה (מוסא גורבנלי, 90+5’).

הרכב פרנצווארוש: דנש דיבוץ’, איברהים סיסה, טון רימייקרס, קבריילס מקרקיס, קאלום אודוודה (ברנבאס נאגי, 69’), נאבי קייטה (אלכס טוס, 74’), בנץ’ אוטווס (אלכסנדר פשיץ’, 46’), גבי קניקובסקי, ג’ונתן לוי (קאדו, 46’), לני ג’וסף (זומבור גרובר, 74’) וברנבס וארגה.