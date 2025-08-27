שחקני הפועל חיפה חויבו לשלם על השכרת רכב

אחרי שפתחו את ליגת העל עם הפסד 1:0 לעירוני טבריה, הצרות בהפועל חיפה ממשיכות לחגוג. שחקני הקבוצה הגיעו הבוקר (רביעי) לאימון וגילו שחברת השכרת הרכב לה יש הסדר עם המועדון, חייבה את כל השחקנים על עלות השכרת רכב לתקופה של חודשיים, אחרי שהשחקנים הבינו שיואב כץ כבר ביטל את הוראת הקבע על הרכבים.

בבעלות החברה יש כמתחייב ביטחונות של כרטיסי האשראי של השחקנים שכאמור חויבו, והדבר גרם לכעס גדול בקרב שחקני הסגל. בלי קשר, יש טענה שעד כה לא שילמו לשחקנים החזרי נסיעות מהשנה הקודמת לתקופה של חמישה חודשים. מהמועדון האדום מהכרמל נמסר: “הנושא בטיפול”.

במישור המקצועי, יש רצון גדול להתחזק ברותם חטואל ששוחח עם גל אראל. עם חטואל יש סיכום לעונה פלוס אופציה לעונה נוספת אבל הדבר מצריך את אישור יואב כץ שטרם אישר את העסקה.

כץ: “ביקשו הוראת קבע ואנחנו סרבנו”

יואב כץ עלה לשידור בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, נשאל על סיפור הרכבים והכחיש את העניין.

יואב כץ (עמרי שטיין)

מה הסיפור עם המכוניות של הפועל חיפה שהשחקנים גילו שהחברה מורידה להם את השכרת הרכב מהאשראי?

“אני לא חושב שזה נכון. ביקשו הוראת קבע ואנחנו סרבנו. אבל אני לא חושב שזה נכון”.

זה נכון.

”זה במפורש לא נכון. פשוט ידיעה לא נכונה”.

יכול להיות שאתה לא יודע את כל הפרטים. בקבוצה אמרו שהנושא בטיפול.

”זה פשוט לא נכון”.

אנחנו מציעים לך לבדוק עם אנשי הקבוצה.

“אני מציע לכם לבדוק עם אנשי הקבוצה. תודה רבה לכם”.