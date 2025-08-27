יום רביעי, 27.08.2025 שעה 14:33
כדורגל ישראלי

שחקני הפועל חיפה חויבו לשלם על השכרת רכב

כעס גדול בקרב השחקנים, שגילו כי חויבו לתקופה של חודשיים אחרי שכץ ביטל את הוראת הקבע. הבעלים הכחיש ב"שיחת היום": "זה לא נכון". וגם: חטואל

|
שחקני הפועל חיפה. (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה. (חג'אג' רחאל)

אחרי שפתחו את ליגת העל עם הפסד 1:0 לעירוני טבריה, הצרות בהפועל חיפה ממשיכות לחגוג. שחקני הקבוצה הגיעו הבוקר (רביעי) לאימון וגילו שחברת השכרת הרכב לה יש הסדר עם המועדון, חייבה את כל השחקנים על עלות השכרת רכב לתקופה של חודשיים, אחרי שהשחקנים הבינו שיואב כץ כבר ביטל את הוראת הקבע על הרכבים.

בבעלות החברה יש כמתחייב ביטחונות של כרטיסי האשראי של השחקנים שכאמור חויבו, והדבר גרם לכעס גדול בקרב שחקני הסגל. בלי קשר, יש טענה שעד כה לא שילמו לשחקנים החזרי נסיעות מהשנה הקודמת לתקופה של חמישה חודשים. מהמועדון האדום מהכרמל נמסר: “הנושא בטיפול”.

במישור המקצועי, יש רצון גדול להתחזק ברותם חטואל ששוחח עם גל אראל. עם חטואל יש סיכום לעונה פלוס אופציה לעונה נוספת אבל הדבר מצריך את אישור יואב כץ שטרם אישר את העסקה.

כץ: “ביקשו הוראת קבע ואנחנו סרבנו”

יואב כץ עלה לשידור בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, נשאל על סיפור הרכבים והכחיש את העניין. 

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

מה הסיפור עם המכוניות של הפועל חיפה שהשחקנים גילו שהחברה מורידה להם את השכרת הרכב מהאשראי?
“אני לא חושב שזה נכון. ביקשו הוראת קבע ואנחנו סרבנו. אבל אני לא חושב שזה נכון”.

זה נכון.
”זה במפורש לא נכון. פשוט ידיעה לא נכונה”.

יכול להיות שאתה לא יודע את כל הפרטים. בקבוצה אמרו שהנושא בטיפול.
”זה פשוט לא נכון”.

אנחנו מציעים לך לבדוק עם אנשי הקבוצה.
“אני מציע לכם לבדוק עם אנשי הקבוצה. תודה רבה לכם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */