יום רביעי, 27.08.2025 שעה 11:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אכזבה בב"ש מוונטורה: "עדיין לא הביע חרטה"

הקשר, שקיבל הבהרה שלא ישוחרר אך עדיין לא יצר קשר עם המועדון, יעמוד לוועדת משמעת וצפוי לקנס מקסימלי. וגם: הניסיונות של ויטור והכעס על הסוכן

|
לוקאס ונטורה (IMAGO)
לוקאס ונטורה (IMAGO)

בהפועל באר שבע ממשיכים להתמודד עם הסערה סביב לוקאס ונטורה. הקשר הברזילאי, שעשה דין לעצמו בוקר משחק פתיחת העונה נגד מכבי נתניה ולא הגיע לבית המלון של הקבוצה, יעמוד היום (רביעי) בפני ועדת משמעת פנימית במועדון, במסגרתה הוא צפוי לקבל קנס כספי מקסימלי בסך 5000 יורו. בבאר שבע מקווים שהצעד הזה יעביר מסר ברור לשחקן המועדון לא מתכוון לשחרר אותו במסגרת התנאים הקיימים.

נכון לעכשיו, ונטורה לא יצר קשר עם אנשי הקבוצה, לא הביע חרטה ולפי דרך הפעולות שלו ושל סוכניו הוא נחוש עדיין לעזוב. סביבתו הקרובה לוחצת עליו לעזוב, כאשר גם אשתו אינה מעוניינת להמשיך את חייה בישראל, מה שמגביר את המתח סביבו. מנגד, הלדר לופס ומיגל ויטור ניסו לשכנעו, ללא הצלחה. 

בבאר שבע זועמים על סוכנו הפורטוגלי של ונטורה, שלטענתם הוביל את המהלך כולו ודחף לניסיון המעבר. נכון לעכשיו, פורטאלזה הברזילאית לא שיפרה את ההצעה שהגישה – 2.2 מיליון יורו, סכום שמתחלק בין הפועל ב"ש לבין פורטימוננסה הפורטוגלית.

בתוך כך, הקבוצה הייתה אתמול ביום חופש ותשוב היום לאימונים לקראת משחק הליגה הקרוב מול עירוני טבריה במוצאי שבת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */