יום רביעי, 27.08.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי

בני ריינה מעוניינת בשחקנה של דינמו קייב

הקבוצה של דראפיץ' רוצה לחזק את ההתקפה וסימנה את החלוץ של יריבת מכבי ת"א בליגה האירופית, אריק רמירז. כבש 4 שערים ב-20 הופעות במדים האוקראינים

סלובודאן דראפיץ׳ (ראובן שוורץ)
סלובודאן דראפיץ׳ (ראובן שוורץ)

עונת 2025/26 בליגת העל כבר נפתחה, אך חלון ההעברות עדיין פתוח וקבוצות מחפשות לעשות חיזוקים של הרגעים האחרונים ולהשלים את החסר בסגלים רגע לפני תום החלון.

בבני ריינה מקווים לבצע רכש מרשים במיוחד לחלק הקדמי, כשסימנו את חלוצה של דינמו קייב, יריבת מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, אריק רמירז, שלא היה חלק מהסגל של הקבוצה האוקראינית ב-1:3 של הצהובים במפגש הראשון מבין השניים.

במהלך הקריירה הספיק החלוץ מוונצואלה לשחק בין היתר גם בסלובן ברטיסלבה הסלובקית, וספורטינג חיחון הספרדית, ובמדי הקבוצה האוקראינית רשם בסך הכל 20 הופעות, בהן כבש ארבעה שערים והוסיף עוד בישול אחד. כעת ניתן לראות האם ההתעניינות אכן תבשיל לעסקה והחלוץ יצטרף לקבוצה של סלובודן דראפיץ’.

