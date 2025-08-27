יום רביעי, 27.08.2025 שעה 11:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

חילו יזמין את סכנין לארוחה, 11 יעברו בבקרה

הבלם, שמימר לא אהב את התנהלותו בשבוע האחרון, יזמין את הקבוצה לארוחה. 11 שחקני הרכש יעברו בבקרה, אוונאו עדיין לא. ראובן יעמוד על הקווים בי"א

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

עוזר מאמן בני סכנין, ליאור ראובן, יהיה האיש שיעמוד על הקווים במשחק הליגה הקרוב באשדוד במקומו של המאמן שרון מימר, שהורחק במשחק מול בית”ר ירושלים.

אחרי שקיבלו את האישור מפיפ"א לרישום כל 11 השחקנים החדשים; עדן שמיר, אלון אזוגי, מקס גרצ'קין, מוסטפא שייח יוסף, חסן חילו, עומר קורסיה, ארתור מריניאן, קרלו ברוצ'יץ', רובן אקווה, גילד אוטנגה ודוראל אוונאו, אמורים לעבור בבקרה ולעמוד לרשות מימר כבר במשחק הקרוב, להוציא את הרכש האחרון דוראל אוונאו, שטרם הוסדרה לו הוויזה כדי לנחות בארץ והדבר עשוי לקרות בימים הקרובים.

חסן חילו חזר להתאמן אחרי שיחה עם שרון מימר, שלא אהב את התנהלותו של השחקן בשבוע שעבר כאשר החליט לא להגיע להתאמן. חילו יזמין את השחקנים לארוחת גיבוש ובכך בסכנין שמו את הנושא מאחור. 

לקראת אשדוד ינסו בסכנין להכשיר את הבלם איאד אבו עבייד שמושך פציעה בכף הרגל. אבו עביד, למרות הפציעה, כמעט ומשך משחק שלם מול בית"ר עד שהוחלף.

שחקנים בסכנין לא הסתירו את שביעות רצונם ממשטח הדשא בדוחא: "שיחקנו על משטח דשא שאנחנו לא זוכרים מתי היה ברמה כזאת אצלנו" אמרו בקבוצה.

