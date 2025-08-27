אפילו טיילור סוויפט לא הצליחה לנצח את מסי

הזמרת טיילור סוויפט הודיעה אתמול (שלישי) על אירוסיה לכוכב קנזס סיטי צ’יפס מה-NFL, טראוויס קלסי, במה שכמובן הפך מיד לאחד הסיפורים המדוברים של השבוע. הזוג המאורס שיתף את החדשות ברשתות החברתיות, הפוסט כמובן זכה לפופולריות, אבל זו הייתה גם הזדמנות להזכיר מי באמת שולט באינסטגרם: ליאו מסי.

הפוסט של סוויפט, שבו חשפה את האירוסין, הצליח לחצות את רף 10 מיליון הלייקים, אך עשה זאת בקצב איטי יותר מהתמונה האייקונית של מסי מניף את גביע העולם ב-2022. בעוד הפוסט של מסי הגיע ל-10 מיליון לייקים בתוך 40 דקות בלבד, אצל סוויפט זה לקח שעה ושלוש דקות להגיע לאותו הישג. נכון לשלוש שעות מפרסום התמונה, הפוסט של סוויפט עמד על כ-15 מיליון לייקים, בעוד הפוסט של מסי עומד כיום על שיא של 74.5 מיליון לייקים - הנתון הגבוה ביותר בתולדות אינסטגרם.

הבוקר, 13 שעות אחרי פרסום הפוסט של סוויפט, הוא הגיע ל-26.2 מיליון לייקים וספק רב אם יצליח בכלל לאיים את הפוסט שובר השיאים של מסי עם גביע העולם. אגב, לקפטן נבחרת ארגנטינה יש 506 מיליון עוקבים באינסטגרם (שני רק לכריסטיאנו רונאלדו, לו יש 663 מיליון), בעוד אחרי הזמרים עוקבים 281 מיליון אנשים.

ליאו מסי עם גביע העולם (רויטרס)

האירוסין בין סוויפט לקלסי מגיעים לאחר מערכת יחסים של כשנתיים, שחיברה בין אחת מזמרות הפופ הגדולות בעולם לבין אחד הכוכבים הבולטים ב-NFL. במהלך התקופה נראו סוויפט ומסי באותם אירועים, אם כי השניים לא צולמו יחד. באוקטובר 2024, מסי ובת זוגו אנטונלה הגיעו לצפות בהופעה של סוויפט במסגרת סיבוב הופעותיה באצטדיון הארד רוק במיאמי. בנוסף, כוכב אינטר מיאמי והזמרת נכחו גם בסופרבול האחרון, שבו קלסי וקבוצתו הפסידו לפילדלפיה איגלס 40:22.

ביקורה של סוויפט בארגנטינה התקיים בנובמבר 2023, אז הופיעה שלוש פעמים באצטדיון מונומנטל של ריבר פלייט, כשקלסי נכח בקהל ותמך בה.