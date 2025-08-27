יום רביעי, 27.08.2025 שעה 13:04
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

אפילו טיילור סוויפט לא הצליחה לנצח את מסי

הזמרת הכריזה על אירוסיה לכוכב קנזס סיטי, טראוויס קלסי, בפוסט שהגיע ל-26.2 מיליון לייקים, אך זה לא הספיק כדי לשבור את שיא כל הזמנים באינסטגרם

|
התמונות מהפוסטים של ליאו מסי וטיילור סוויפט (אינסטגרם)
התמונות מהפוסטים של ליאו מסי וטיילור סוויפט (אינסטגרם)

הזמרת טיילור סוויפט הודיעה אתמול (שלישי) על אירוסיה לכוכב קנזס סיטי צ’יפס מה-NFL, טראוויס קלסי, במה שכמובן הפך מיד לאחד הסיפורים המדוברים של השבוע. הזוג המאורס שיתף את החדשות ברשתות החברתיות, הפוסט כמובן זכה לפופולריות, אבל זו הייתה גם הזדמנות להזכיר מי באמת שולט באינסטגרם: ליאו מסי.

הפוסט של סוויפט, שבו חשפה את האירוסין, הצליח לחצות את רף 10 מיליון הלייקים, אך עשה זאת בקצב איטי יותר מהתמונה האייקונית של מסי מניף את גביע העולם ב-2022. בעוד הפוסט של מסי הגיע ל-10 מיליון לייקים בתוך 40 דקות בלבד, אצל סוויפט זה לקח שעה ושלוש דקות להגיע לאותו הישג. נכון לשלוש שעות מפרסום התמונה, הפוסט של סוויפט עמד על כ-15 מיליון לייקים, בעוד הפוסט של מסי עומד כיום על שיא של 74.5 מיליון לייקים - הנתון הגבוה ביותר בתולדות אינסטגרם.

הבוקר, 13 שעות אחרי פרסום הפוסט של סוויפט, הוא הגיע ל-26.2 מיליון לייקים וספק רב אם יצליח בכלל לאיים את הפוסט שובר השיאים של מסי עם גביע העולם. אגב, לקפטן נבחרת ארגנטינה יש 506 מיליון עוקבים באינסטגרם (שני רק לכריסטיאנו רונאלדו, לו יש 663 מיליון), בעוד אחרי הזמרים עוקבים 281 מיליון אנשים.

ליאו מסי עם גביע העולם (רויטרס)ליאו מסי עם גביע העולם (רויטרס)

האירוסין בין סוויפט לקלסי מגיעים לאחר מערכת יחסים של כשנתיים, שחיברה בין אחת מזמרות הפופ הגדולות בעולם לבין אחד הכוכבים הבולטים ב-NFL. במהלך התקופה נראו סוויפט ומסי באותם אירועים, אם כי השניים לא צולמו יחד. באוקטובר 2024, מסי ובת זוגו אנטונלה הגיעו לצפות בהופעה של סוויפט במסגרת סיבוב הופעותיה באצטדיון הארד רוק במיאמי. בנוסף, כוכב אינטר מיאמי והזמרת נכחו גם בסופרבול האחרון, שבו קלסי וקבוצתו הפסידו לפילדלפיה איגלס 40:22.

ביקורה של סוויפט בארגנטינה התקיים בנובמבר 2023, אז הופיעה שלוש פעמים באצטדיון מונומנטל של ריבר פלייט, כשקלסי נכח בקהל ותמך בה.

הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדו
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */