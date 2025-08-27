יום רביעי, 27.08.2025 שעה 08:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

ליסב עיסאת פרק את הכתף ויחמיץ את בית"ר

בלם מכבי חיפה צפוי להיות מושבת למשך חודש, גולדברג בתמונת ההרכב. הירוקים מצפים לשמוע מאבו פאני, במקביל נמשך הניסיון לצרף קשר זר. וגם: סברינה

|
ליסב עיסאת מול עומר אצילי (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת מול עומר אצילי (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה, ליסב עיסאת, פרק אתמול (שלישי) את הכתף במהלך האימון וצפוי להיות חודש מחוץ למגרשים. הוא היה מתוכנן לפתוח מול בית"ר ירושלים ועכשיו מי שנמצא בתמונת ההרכב יהיה שון גולדברג שחזר בעצמו מפציעה. זו של עיסאת באה על רקע זימונו לסגל הנבחרת הצעירה של ישראל, בו נכללו גם איאד חלאילי וליאור קאסה.

בתוך כך, אחרי שתחתים את סילבה קאני בשבוע הבא, כאן לא תם הרכש של מכבי חיפה, שם מצפים לשמוע ממוחמד אבו פאני שהוא רוצה להגיע. במקביל נמשך הניסיון לצרף קשר זר איתו חיפה מנהלת מו"מ בשבוע האחרון, אבל טרם הגיעו להסכמה מלאה מול המועדון בו משחק השחקן.

ליאור רפאלוב שזוכה ליד חופשית מהבוס יעקב שחר, מודע לכך שצירוף קאני, קשר זר ואולי אבו פאני יהפכו את מכבי חיפה לאחת המועמדות העיקריות לאליפות יחד עם מכבי ת"א והפועל ב"ש.

סילבה קאני ודולב חזיזה (שחר גרוס)סילבה קאני ודולב חזיזה (שחר גרוס)

בימים הקרובים חיפה אמורה לשחרר את קסנדר סברינה לקבוצה בחו"ל. לא מהנמנע שהירוקים והשחקן יגיעו להסדר של פיצוי כדי להיפרד, כפי שקרה עם חלק לא מבוטל מ-14 השחקנים שעזבו בתחילת העונה.

חיפה עצמה חזרה אתמול להתאמן וההתלבטות העיקרית של המאמן דייגו פלורס לקראת ביתהיא האם להמשיך ולשחק עם קישור מעובה שכולל את גוני נאור, איתן אזולאי ועלי מוחמד או ללכת על קישור יותר יצירתי עם מתיאס נהואל על חשבון נאור. בחלק הקדמי ההתלבטות היא בין ג’ורג’ה יובאנוביץ' לטריבנטה סטיוארט, שכל אחד מהם כבש שער בניצחון 0:4 על מכבי בני ריינה.

