רשמית: איניאקי פנייה האריך חוזה ועבר לאלצ'ה

הליגות ברחבי אירופה והעולם כבר נפתחו, אך עונת המלפפונים נמצאת בעיצומה וקבוצות מנסות להתחזק בפינישים אחרונים רגע לפני סגירת חלון העברות. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, חידושי החוזה וכמובן גם הדיווחים החמים מרחבי הרשת.

העברות רשמיות

# שוער ברצלונה איניאקי פנייה האריך חוזה עד 2029 ועבר רשמית להשאלה באלצ’ה מהליגה הספרדית עד 2026, מה שצפוי לאפשר לקטלונים את רישומו של וויצ’ך שצ’סני, מחליפו של השוער הראשון ז’ואן גארסיה. פנייה, בוגר לה מאסיה שהצטרף למחלקת הנוער של בארסה ב-2012 מוויאריאל, התקדם בהדרגה דרך קבוצות הילדים והנוער ואף זכה עם קבוצת הנוער בליגת האלופות לנוער בעונת 2017/18 לפני שהפך לשחקן בסגל המילואים של בארסה.

לאורך השנים עבר השוער מספר תחנות, ביניהן תקופה בגלאטסראיי בעונת 2021/22, שם רשם הופעת בכורה אירופית בליגה האירופית. הוא חזר לברצלונה בקיץ 2022, נרשם באופן רשמי כשחקן בקבוצה הבוגרת בינואר 2023 ובמהלך עונת 2022/23 ערך את הופעת הבכורה שלו בצ’מפיונס מול ויקטוריה פלזן ובהמשך גם בליגה מול ויאדוליד. בעונת 2023/24 שיחק 17 משחקים בעקבות פציעתו של מארק-אנדרה טר שטגן, ובעונת 2024/25 נכנס שוב לנעליו של הגרמני שנפצע בברך ושיחק 23 משחקים, בהם שמר על שבעה משחקים ללא ספיגה בדרך לטרבל מקומי.

איניאקי פנייה (רויטרס)

פניה, שנמצא כבר 13 עונות במועדון ושלוש מתוכן בקבוצה הבוגרת, רשם עד כה 45 הופעות, שמר על רשת נקייה עשר פעמים וזכה בחמישה תארים, שתי אליפויות, גביע המלך ופעמיים בסופר קאפ הספרדי. כעת, לאחר הארכת החוזה והשאלה לאלצ’ה, הוא ימשיך לצבור ניסיון בליגה הבכירה תחת הדרכתו של אדר סראביה, לשעבר עוזרו של קיקה סטיין.

# מת’יו ראיין, השוער בן ה-33 חתם לעונה אחת בהעברה חופשית והוצג בלבאנטה. האוסטרלי זכור במיוחד מתקופתו בברייטון, אך הליגה הספרדית והעיר ולנסיה לא זרות לו, הוא שיחק בעברו בוולנסיה ועכשיו הוא מצטרף לקבוצה השנייה של העיר, לעולה החדשה ללה ליגה ויתחרה על עמדת השוער הפותח של הצפרדעים עם פאבלו קונאט.

מת'יו ראיין במדי ולנסיה, היריבה העירונית של לבאנטה (רויטרס)

דיווחים חמים

# לאחר שכבר היה נראה בכיוון של מעבר לצ’לסי, צ’אבי סימונס עשוי למצוא את עצמו ביעד אחר. על פי דיווח ב’טלגרף’ הבריטי, טוטנהאם נכנסה למרוץ וצפויה להגיש הצעה ללייפציג על הקשר, המוערך בשווי של 60 מיליון ליש”ט. הבלוז מצידם רוצים לצרף את סימונס או פרמין לופס מברצלונה, כשעשוי להיות מאבק לונדוני על שירותיו של הקשר מהליגה הגרמנית.

צ'אבי סימונס חוגג (רויטרס)

# שחקן שצ’לסי כן תצרף לפי כל הסימנים הוא אלחנדרו גרנאצ’ו. גם הבלוז וגם מנצ’סטר יונייטד מעוניינים בעסקה, כשהשחקן דוחף אליה. הלונדונים הגישו הצעה על סך כ-40 מיליון ליש”ט ומחכים לאור ירוק שצפוי להגיע מהשדים האדומים כדי לסגור את הסיפור.

# אלופת איטליה, נאפולי, ממשיכה לנסות לצרף שחקנים מהעיר מנצ’סטר. אחרי צירופם של סקוט מקטומיניי אשתקד וקווין דה בריינה הקיץ, הפרטנופיי כעת מתקרבים לעסקה מול מנצ’סטר יונייטד על צירופו של החלוץ רסמוס הוילון, בעסקת השאלה עם סעיף רכישה של 45 מיליון אירו.

רסמוס הוילון (רויטרס)

# מילאן מעוניינת להחתים את קשרה של מארסיי, אדריאן ראביו. כזכור, הצרפתים הודיעו לקשר שהוא אינו נמצא בתוכניות לעונה הבאה וכעת נותר לחכות ולראות האם הוא יצטרף לרוסונרי.

מייסון גרינווד ואדריאן ראביו חוגגים (האתר הרשמי של מארסיי)

# ירמי פינו, שחקן הכנף הספרדי של ויאריאל, מתקרב לפרמייר ליג. לפי פבריציו רומאנו יש היר ווי גו למעבר של הספרדי לקריסטל פאלאס, תמורת 30 מיליון אירו פלוס בונוסים.

ירמי פינו (La Liga)

# פיורנטינה מעוניינת לצרף את בלמה של מנצ’סטר יונייטד, ויקטור לינדלוף. גם אברטון נמצאת במרוץ להחתמתו, אך השבדי נחוש לצאת להרפתקאה חדשה באיטליה.

ויקטור לינדלוף חוגג (רויטרס)

# ויטור פריירה, המנג’ר של וולבס, רמז לעזיבתו הממשמשת ובאה של שחקן ההתקפה, יורגן סטרנד לארסן, כשאמר: “כרגע הוא שחקן שלנו, אבל לכל אחד יש מחיר”. ניוקאסל ניסתה את מזלה עם הצעה של 55 מיליון ליש”ט, אך נדחתה על ידי הזאבים.

יורגן סטרנד לארסן מרים את הקהל (רויטרס)

# נואל טורנקוויסט, שוערה השבדי של מוליכת הליגה השבדית, מיאלבי, מתקרה לפרויקט המעניין של ססק פברגאס שנבנה בקומו. כל הצדדים הגיעו לסיכום בו השוער יצטרף לאיטלקים בינואר 2026, וכעת נותר לחכות להכרזה הרשמית.

# פבריציו רומאנו האיטלקי מדווח כי רומא מתקרבת לצרף את שחקן הכנף הצעיר של צ’לסי, טייריק ג’ורג’.