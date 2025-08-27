מונפיס הודח, זברב, אוז'ה אליאסים ודה מינור עלו

אליפות ארה"ב הפתוחה נמשכה גם הלילה (בין שלישי לרביעי). גאל מונפיס הצרפתי המדורג 49 בעולם הודח על ידי רומן ספיולין (94), שניצח 4:6, 6:2, 1:6, 6:3 ו-4:6. מונפיס סיים את דרכו בסיבוב הראשון בגראנד סלאם לראשונה מאז אליפות אוסטרליה ב-2021.

ספיולין מצידו יפגוש בשלב הבא את פליקס אוז’ה אליאסים הקנדי (27), שניצח את בילי האריס הבריטי (151) בשלוש מערכות: 4:6, 6:7 (8) ו-4:6. גם אלכס דה מינור האוסטרלי (8) העפיל לשלב הבא ועשה את זה עם 3:6, 4:6 ו-4:6 על בן ארצו, כריסטופר אוקונל (81).

טומי פול האמריקאי (14) לא נתקל בבעיות מיוחדות בדרך ל-3:6, 3:6 ו-1:6 על אלמר מולר הדני (109) תוך פחות משעתיים. בשלב הבא פול יפגוש את נונו בורג’ס הפורטוגלי (41), שהדיח את ברנדון הולט האמריקאי (110) עם 4:6, 2:6 ו-3:6.

טומי פול (רויטרס)

גם סטפנוס ציציפאס היווני (28) בסיבוב השני – אחרי ניצחון 6:4, 0:6, 1:6 ו-6:7 (5) על אלכסנדר מולר הצרפתי (38). לעומת זאת, רוברטו באוטיסטה אגוט הספרדי (47) הודח אחרי הפסד 7:5, 6:2, 5:7 ו-6:4 לג’ייקוב פרנלי הבריטי (60). יריבו הבא יהיה אלכסנדר זברב (3), שניצח 2:6, 6:7 (4) ו-4:6 את אלחנדרו טאבילו הצ’יליאני (122).

בנשים, קוקו גוף האמריקאית (3) הדיחה את איילה טומליאנוביץ’ האוסטרלית (79) עם 4:6, 7:6 (2) ו-5:7. בסיבוב השני גוף תפגוש את דונה וקיץ’ הקרואטית (49), שגברה על ג’סיקה בוסאס מניירו (40) 6:3, 5:7 ו-3:6.

קוקו גוף (IMAGO)

נאומי אוסקה היפנית (24) ניצחה בלי יותר מדי בעיות את גרין מינן הבלגית (106) 3:6 ו-4:6. יריבתה הבאה תהיה היילי בפטיסט האמריקאית (47), שגברה 5:7 ו-3:6 על קטרינה סיניאקובה הצ’כית (76).