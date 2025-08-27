יום רביעי, 27.08.2025 שעה 08:46
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

לא רק הפועל ת"א: מכבי ת"א רוצה את בוסקילה

עוד לפני החלטת הבורר שקבע כי השחקן לא יכול לעבור לקבוצה של ברדה, האלופה הגישה הצעה לר"ג. כעת הכל תלוי באדומים ובקשר. עוד קבוצות הביעו עניין

|
מור בוסקילה (ראובן שוורץ)
מור בוסקילה (ראובן שוורץ)

עוד לפני החלטת הבורר בעניינו של מור בוסקילה, נודע ל-ONE כי גם מכבי תל אביב הביעה עניין בשחקן ואף פנתה להפועל רמת גן בנושא. האלופה נכנסה לתמונה סביב השחקן, שכבר חתם כזכור בהפועל ת"א.

הבורר, עו"ד אמיר זולטי, כתב בין היתר בהחלטתו שנחשפה לראשונה ב-ONE: "מעבר למחלוקת העזה בין הצדדים באשר לזכות השחקן לעבור לתל אביב ולזכויות התובעת בעניין זה, לא נטענה כל טענה כי עד לתום עונת 2024/25 התובעת נהגה בתובע שלא כהלכה, הדירה אותו ממשחקים או אימונים, התנכלה לו וכיוצא באלה טענות שלצערנו מלוות לא מעט מההליכים הנוגעים לשחרור שחקן מקבוצתו. באותה מידה, לא הועלו טענות מצד התובעת באשר להתנהלותו הספורטיבית והאישית של השחקן עד לתום העונה".

למעשה, עתידו של בוסקילה תלוי בכך שהקבוצה שתרכוש אותו תגיע להסכמות עם הפועל ר"ג. אומנם הפועל ת"א חתמה עמו על חוזה לארבע שנים, אך שם מיהרו לחגוג ולא לקחו ברצינות את אנשי האורדונים.

במרכז הסאגה עומד גם השחקן עצמו שלא ניתן יהיה למכור אותו לקבוצה שאליה לא ירצה לעבור. הפתרון הפשוט ביותר הוא שהפועל ת"א תגיע להסכמות עם הפועל ר"ג. אם זה לא יקרה, קבוצות נוספות ייכנסו לתמונה. השאלה הגדולה: האם מכבי ת"א תצליח לבצע מחטף על חשבון יריבתה העירונית?

