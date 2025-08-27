מכבי ת"א ממשיכה במו"מ עם באליקווישה וחאג'י

מכבי תל אביב ממשיכה לנהל משא ומתן מול וויליאם באליקווישה, השחקן הקונגולזי בן ה-26 שמשחק בקבוצת לובן הבלגית ועל העניין בו פורסם לראשונה ב-ONE וכן גם מול יאניס חאג'י, הקשר ההתקפי הרומני. מדובר בקשר התקפי שיכול לחזק משמעותית את המשחק ההתקפי של האלופה גם לאור עזיבת ווסלי פטאצ’י.

באליקווישה הגיע ללובן אחרי ששילמו עליו כ-650 אלף אירו. השחקן בן ה-26 גדל באקדמיה של אנדרלכט, יש לו הופעה אחת בנבחרת הבוגרת נגד מאוריטניה במסגרת מוקדמות גביע אפריקה והצהובים רוצים כעת לסגור את העסקה.

חאג'י, בנו של אגדת הכדורגל הרומנית גאורגה חאג'י, נחשב לשחקן חופשי. לשחקן יש עוד הצעות, אך המו"מ מול מכבי ת"א גם נמצא בהילוך גבוה. המטרה של אלופת המדינה עם חזרת פגרת הנבחרת הלאומית כשהליגה יוצאת לפגרה, היא לחזור עם סגל מלא.

מי יהיה המחליף? ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)

לכן, מאותה סיבה בהקשר לסגל, זה לא יפתיע שנראה בקריית שלום כבר בתקופה הקרובה את אחד מהשניים חותם בקבוצה של מיץ’ גולדהאר. מכבי ת"א עד היום הראתה שכשהיא מכרה שחקנים, היא גם ידעה להביא במקומם שחקנים אחרים.