הכוכב האדום הודחה מול פאפוס, תשחק באירופית

אחרי ההצלחה מצד עופרי ארד ודן גלזר, שהעפילו לשלב הליגה בליגת האלופות אמש (שלישי), קיווינו לראות ישראלי נוסף שיצטרף לשורת השחקנים שישחקו בעונה הקרובה במפעל, אך עומרי גלזר והכוכב האדום הודחו בשלב הפלייאוף של מוקדמות המפעל ונשרו למפעל האירופי השני בחשיבותו, הליגה האירופית.

גלזר לא שותף, כמו גם מילסון, אקס מכבי תל אביב שישב על הספסל, כשהשניים צפו יחדיו בחבריהם לקבוצה כבר כובשים את השער ששלח את המשחק להארכה, אך בדקה ה-90 ג’אג’ה, שכבש גם את שער הניצחון נגד אלופת ישראל, מדיח אותם בדרך להעפלה היסטורית לליגת האלופות.

במשחק המקביל, בודה גלימט הנורבגית ניצלה את המפגש הראשון שלה מול שטורם גראץ האוסטרית, בו הביסה 0:5 כדי להעפיל גם היא לשלב הליגה של המפעל, על אף שהפסידה 2:1 במשחק הגומלין ולהבטיח, כמו גם האלופה הקפריסאית, העפלה היסטורית לשלב הליגה.