היסטוריה לארד וגלזר: קייראט בליגת האלופות

90 דקות, או 120, זה מה שמפריד בין דן גלזר ועפרי ארד לליגת האלופות, כאשר בשעה זו קייראט וצמד הישראלים מארחים את סלטיק במסגרת משחק הגומלין של הפלייאוף, זאת לאחר ה-0:0 במפגש הקודם וכשרק קבוצה אחת תעלה לשלב הליגה.

קייראט כמובן עם דן גלזר ועפרי ארד בהרכב, כששני הישראלים, שהגיעו ממכבי ת”א ומכבי חיפה, חולמים על העפלה היסטורית יחד עם הקזחים, כאשר הקבוצה עצמה לא הפסידה במשחק בית במוקדמות האלופות או האירופית מאז שנת 2002. בנוסף, קייראט לא ספגה עדיין שער בבית בשלושה משחקי המוקדמות העונה.

בצד השני של המתרס נמצאת סלטיק, שעבורה זה כמובן לא מעמד בלתי רגיל, כשכמובן הסקוטים חוו לא פעם ולא פעמיים את שלב הפלייאוף ואף את שלב הבתים בעבר, כשגם בשנה שעברה הם סיימו במקום ה-21 בשלב הליגה וכעת חולמים על העפלה נוספת.

כאמור, במשחק הקודם בין שתי הקבוצות, כשזה היה בבית של הסקוטים, המועדונים נפרדו בתיקו מאופס, שהיה מפתיע מאוד מבחינת הקזחים שהיו אנדרדוג מובהק במפגש, אך השיגו תוצאה נפלאה וכעת כל שנותר זה רק לחכות ולראות האם גלזר וארד יעשו את הבלתי ייאמן.

מחצית ראשונה

דקה 6 – גרומיקו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, הכדור הוסט וחלף ליד הקורה.

דקה 8 – כניסה גסה של הטאטה בעופרי ארד. הישראלי נאלץ לקבל טיפול וחזר לשחק.

יון-ז’ון יאנג בפעולה (רויטרס)

דקה 25 – כדור שעלה לרחבה הגיע לראשו של ג׳יימס פורסט שנגח חזק למסגרת, אנרבקוב התעופף נהדר והדף לקרן.

דקה 28 – דן גלזר ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור לא היה בכיוון.

קירן טיירני בפעולה (רויטרס)

דקה 36 – חילוץ טוב של גלזר הוציא את קייראט למתפרצת, אך היא נעצרה בעבירה.

דן גלזר (רויטרס)

מחצית שנייה

דקה 53 – טעות גדולה של שמייכל, שהרים פס של שחקן הגנה שלו לידיים. קייראט קיבלה בעיטה לא ישירה כחמישה מטרים מהשער.

דקה 55 – ז׳ורז׳יניו בעט בעוצמה, אך מאהדה בלם בגופו את הכדור.

עופרי ארד מנסה לחלץ (רויטרס)

דקה 61 – מרטינוביץ׳ שלח כדור חזק מזווית קשה, שמייכל היה במקום.

דקה 70 – ריקרדיניו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך נבלם.

דקה 77 – אנגלס שלח בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, הכדור עלה מעל המשקוף.

ז׳ורז׳יניו משתלט (רויטרס)

דקה 86 – ההזדמנות הכי גדולה במשחק. הקזחים העלו הרבה שחקנים למעלה, סלטיק ניצלה את זה ויצאה למתפרצת בכדור ארוך. מאהדה דהר לבד מול אנרבקוב, אך שלח בעיטה חזקה מעל המשקוף.

דקה 88 – כדור גבוה שעלה לרחבה הגיע לראשו של עופרי ארד, הישראלי נגח טוב למסגרת, אך שמייכל הדף.

דייזן מאהדה (רויטרס)

הארכה

דקה 94 – סורוקין בעט טוב, שמייכל היה במקום ועצר.

דקה 97 – מקרגור הגיע למצב נהדר ושלח כדור טוב למסגרת, שוב אנרבקוב היה במקום והציל.

אלכסנדר מרטינוביץ’ שומר על הכדור (רויטרס)

דקה 106 – מקוואן בעט טוב, שוב אנרבקוב הגיב נהדר והדף.

דקה 113- נייגרן שלח בעיטה חזקה למסגרת, אנרבקוב המשיך במשחק הנהדר שלו והדף.

פנדלים

אדם אידח בעט למרכז, אנרבקוב הדף והציל.

גרומיקו בעט היישר למשקוף ופספס הזדמנות לקייראט. עדיין 0:0.

מקוואן בעט, ושוב אנרבקוב הדף! עדיין 0:0.

מרטינוביץ׳ שלח כדור מדויק לשער והזיז את הרשת לראשונה במשחק. 0:1 לקייראט.

ארנה אנגלס כובש ומאזן עבור סלטיק.

נציגנו עופרי ארד שלח פנדל מושלם אל הרשת. 1:2 לקייראט.

קאלום מקרוגר כבש גם הוא, 2:2.

איגור סורוקין שלח בעיטה חדה לחיבור, 2:3 לקאיירט.

מאהדה בעט למסגרת ושוב אנרבקוב הדף! קאיירט ניצחה ועלתה לליגת האלופות!

הרכב קייראט: טמירלן אנרבקוב, אלכסנדר מרינסקי, איגור סורוקין, אלכסנדר מרטינוביץ’, לואיס מאטה, עופרי ארד, ירקין טפאלוב (יוק סטנוייב, 117׳), דן גלזר (דאמיר קאסבולט, 64׳), ואלרי גרומיקו, ז’ורז’יניו וריקרדיניו (ראמזן באדגאט, 80׳).

הרכב סלטיק: קספר שמייכל, אנטוני ראלטסון (קולבי דונובאן, 105׳), קמרון קארטר-ויקרס, ליאם סקיילס, קירן טיירני (דין מארי, 75׳), בנג’מין נייגרן, קאלום מקרגור, יון-ז’ון יאנג (אדם אידח, 70׳), ריו הטאטה (לוקה מקובאן, 105׳), ג’יימס פורסט (ארנה אנדלס, 70׳) ודייזן מאהדה.