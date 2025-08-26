יום שלישי, 26.08.2025 שעה 18:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אמיר חמיאס: בוסקילה? דוד ניצח את גוליית

בעלי ר"ג הגיב ל-ONE לאחר הזכייה בבוררות על שחקן הכנף. אם לא יגיע לאימון - האורדונים ינקטו בסנקציות. וגם: אחיו של מנכ"ל הפועל תל אביב עקץ?

|
מור בוסקילה במדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)
מור בוסקילה במדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

דרמה גדולה בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן הערב (שלישי), עם קביעת הבורר לפיה הפועל תל אביב, שכבר החתימה את מור בוסקילה בקיץ, לא תוכל לרשום אותו, והשחקן עדיין שייך להפועל רמת גן ואמור לשוב לשורותיה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. גם על הגשת העתירה לבוררות על ידי הפועל רמת גן, פורסם לראשונה ב-ONE

הבעלים של הפועל רמת גן, אמיר חמיאס, שכפי שפרסמנו עוד בתחילת הסאגה, עמד על רגליו האחוריות וטען שבוסקילה לא יעבור, מסר ל-ONE לאחר ההחלטה: ״דוד ניצח את גוליית״.  בר״ג, מצפים מבוסקילה להתייצב לאימון כבר מחר, על-מנת לעמוד בהסכם והבהירו שאם לא, ינקטו סנקציות משפטיות.

בתוך כך, עומר פרימור, אחיו הקטן של גיא פרימור מנכ״ל הפועל ת״א, הגיב על הפוסט שפורסם הערב ברשתות החברתיות של ר״ג המודיע שזכו בבוררות: ״תאווה לעיניים״. לא ברור אם הדבר נועד לפרגן לר״ג, או לעקוץ, כאשר פרימור הצעיר ידוע כאוהד הפועל ר״ג.

התגובה של אחיו של גיא פרימור (צילום מסך)התגובה של אחיו של גיא פרימור (צילום מסך)

כזכור, עוד בחודש יוני, עת הודיעה הפועל ת”א באופן רשמי על החתמתו של בוסקילה, חמיאס אמר ל-ONE: ״בין הפועל ת״א להפועל ר״ג אין כרגע שום מגעים לגבי מור בוסקילה. הכל הבל הבלים ושקרים. למור בוסקילה יש חוזה לעונה נוספת בהפועל רמת גן והוא יישאר בהפועל ר”ג״.

השבועות האחרונים היו מתוחים מאוד בעניינו של בוסקילה, בעוד דבר המחלוקת היה כזה: בהפועל ת”א טענו כי מדובר בשחקן חופשי, ועל כן יש לשלם רק דמי השבחה, בעוד ברמת גן היו משוכנעים שבוסקילה חתום על חוזה מחייב ולכן כל משא ומתן חייב להתנהל מול המועדון ובאישורו.

