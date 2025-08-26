יום שלישי, 26.08.2025 שעה 22:37
כדורסל ישראלי

המשלחת של פורטלנד עבור אבדיה ליורובאסקט

קבוצת ה-NBA של כוכב נבחרת ישראל נותנת לו מעטפת מרשימה הכוללת נציגים מהצוות הרפואי, כשגם המאמן בילאפס יגיע. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
דני אבדיה (חגי מיכאלי)
דני אבדיה (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל תחל את דרכה ביורובאסקט בחמישי הקרוב, אך היום (שלישי) המשלחת של פורטלנד טריילבלייזרס לפולין גדלה ומעבר  לאחראי פיזיו, כריסטופר ג׳רונה שכבר הגיע עם הפורוורד הכוכב של נבחרת ישראל דני אבדיה, גם האסיסטנט ג׳יאם של הטריילבלייזרס מייק שמיץ הגיע לפולין. 

פורטלנד לא פחות מעוטפת את דני אבדיה ומראה לו המון אהבה. כאמור המשלחת שהגיעה לפולין ועדיין מגיעה כוללת גם נציגים מהצוות הרפואי וכשבהמשך, מאמן הקבוצה צ׳ונסי בילאפס יגיע מארצות הברית.

המעטפת לה זוכה אבדיה מרשימה במיוחד וכוללת גם את נציגיו של השחקן מתן סימן טוב ודאג נוישדט, שמייצגים בבית הפולני גם את זאקארי ריזשה ותאו מלאדון מנבחרת צרפת. 

מלאדון הצרפתי נבחר בדראפט 2020 יחד עם דני אבדיה כאשר הוא הגיע לאוקלהומה דרך הבחירה ה-34 בסיבוב השני. ריזשה בנו של אגדת הכדורסל סטפאן ריזשה אגב נבחר במקום הראשון של הדראפט בשנה שעברה.

מייק שמיץ ומתן סימן טוב (משה ברדה)מייק שמיץ ומתן סימן טוב (משה ברדה)
מייק שמיץ ומתן סימן טוב (משה ברדה)מייק שמיץ ומתן סימן טוב (משה ברדה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */