לא סיימה: אלונסו ידרוש קשר נוסף לריאל מדריד

דני סבאיוס קרוב לעזוב את ריאל מדריד ולעבור לאולימפיק מארסיי, במהלך שעל פי התקשורת הספרדית, מאלץ את המועדון לשקול צירוף קשר נוסף ממש על סף סיום חלון ההעברות.

בריאל חשבו שהסגל סגור, אך הוויתור על סבאיוס משאיר את מרכז הקישור דליל מאוד. אורליאן צ’ואמני, פדה ואלוורדה, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה וג’וד בלינגהאם (שיחזור רק באוקטובר) הם החמישה שנותרו לשש עמדות. מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, הבהיר להנהלה שאם סבאיוס עוזב – חייב להגיע מחליף.

סבאיוס כבר סיכם את תנאיו האישיים במארסיי, שם המאמן רוברטו דה זרבי מבטיח לו דקות משמעותיות. הבעיה היא שטרם הושג סיכום בין הקבוצות. ריאל דורשת בין 15 ל־20 מיליון אירו, בעוד הצרפתים מקווים להוזיל את העסקה או לכל הפחות לסגור השאלה עם חובת רכישה בקיץ הבא.

דני סבאיוס (IMAGO)

בטיס, המועדון האהוב על סבאיוס, לא הצליחה לעמוד בדרישות הכספיות ולכן אופציית מארסיי הפכה למובילה. הקשר, שמיעט לקבל דקות בפתיחת העונה, מבין שבלי דקות משחק הסיכוי שלו להיאבק על מקום בסגל נבחרת ספרד ליורו 2025 כמעט אפסי.

במדריד כבר החלו להניח תוכניות מגירה. העדיפות הראשונה היא אדם וורטון, קשר קריסטל פאלאס בן 21 ונבחרת אנגליה, שמחירו לא פחות מ־80 מיליון אירו. חלופה אפשרית היא קייס סמית, כישרון AZ אלקמאר שיעלה כ־25 עד 30 מיליון אירו, שחקן יצירתי יותר מקשר אחורי אך עדיין על הכוונת. פתרון נוסף עשוי להגיע מבית עם טיאגו פיטארץ’ בן ה־18, שכבר שולב באימוני הבוגרים וזכה להארכת חוזה עד 2030. המועדון שוקל לתת לו צ’אנס אמיתי אם לא יצליח לצרף שחקן נוסף.

חלון ההעברות נסגר ב־1 בספטמבר בחצות, והשעון מתקתק. אם סבאיוס ישלים את המעבר למארסיי, ריאל תיאלץ לפעול במהירות כדי למנוע מצב של מרכז שדה דליל.