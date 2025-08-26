יום שלישי, 26.08.2025 שעה 18:35
31-21הפועל כפ"ס1
31-21עירוני מודיעין2
30-11מכבי הרצליה3
12-21הפועל חדרה4
12-21מ.ס כפר קאסם5
11-11הפועל ר"ג6
11-11הפועל עכו7
10-01בני יהודה8
10-01הפועל כפר שלם9
10-01מכבי פ"ת10
10-01הפועל ראשל"צ11
02-11מכבי יפו12
02-11הפועל נוף הגליל13
01-01הפועל עפולה14
04-01הפועל רעננה15
-10-41מ.ס קריית ים16

"שלטנו בצורה כמעט מוחלטת, הכדור לא נכנס"

תסכול במכבי פ"ת אחרי איבוד הנקודות במחזור הפתיחה מול כפר שלם. דוניו הוצע לקבוצה, במועדון טוענים: קורטס יישאר. מעתוק יחזור מול הפועל כפר סבא

|
שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)

אכזבה במכבי פ”ת לאחר תוצאת התיקו המאופס אמש (שני) במחזור הפתיחה של הליגה הלאומית מול הפועל כפר שלם, כאשר למרות אובדן הנקודות, במועדון כן מרוצים מכמות המצבים אשר ייצרה הקבוצה.

“שלטנו בצורה כמעט מוחלטת, אבל הכדור פשוט לא נכנס. הגענו למספיק מצבים כדי להכריע את המשחק, אבל לא הלך לנו. אין למי לבוא בטענות”, אמרו במועדון, שם פרגנו לחוליית ההגנה שרשמה משחק כמעט מושלם.

גל מעתוק יחזור לסגל בשבוע הבא מול הפועל כפר סבא לאחר שהחלים מפציעה בידו, כאשר במקביל לפ”ת הוצע בימים האחרונים שחקן ההתקפה גודסווי דוניו. הגנאי בן ה-30 כבש שלושה שערים בעונה האחרונה במדי הפועל חדרה.

מי שהיה מועמד לעזוב הוא שחקן ההתקפה חוסה קורטס, כאשר דווקא הקבוצה שמולה שיחק אתמול, הפועל כפר שלם, הייתה מועמדת לקלוט אותו. לבסוף, בקבוצה של אלי לוי החתימו את אבנעזר ממאטה ונכון לרגע זה הוא ירד מהפרק. בפ”ת מבהירים כרגע כי הקולומביאני יישאר בסגל, אך עד סגירת החלון, ייתכנו התפתחויות.

