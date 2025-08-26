"תורג'מן סופג ביקורת ברשת בגלל שירותו בצבא"

דור תורג’מן השלים בשבוע האחרון מעבר ענק לארצות הברית שם ישחק בניו אינגלנד רבולשן מה-MLS, שרכשה אותו ממכבי תל אביב בעבור שישה מיליון דולר ועוד מיליון דולר שתלויים בבונוסים. בתקופה האחרונה ניתן לראות שיח שלילי שנוצר ברשתות החברתיות בארצות הברית לגבי הגעתו, ולא רק, כשלגיונרים רבים אחרים נפגעו מהדבר. כדי להסביר את הסיטואציה הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE מנכ”ל חברת סקופר המתמחה בזיהוי מגמות ברשתות החברתיות, יונתן חסידים.

חסידים פתח את דבריו על הישראלי: “אנחנו בסקופר עוקבים אחרי השיח ברשתות החברתיות, לא רק בישראל, גם בעולם, והנושא של הספורט עולה לנו לא מעט. הסיפור עם תורג’מן היה שהמעבר ל-MLS יצר שיח שלילי נגדו, כשאם אנחנו מסתכלים בפילוח אז 75 אחוז לא קשור לכדורגל, אלא לישראליות שלו, ביקורות על זה שהוא ישראלי ומביאים אותו, שהוא שירת בצה”ל וחלק מהכיבוש וכו’”.

זה קורה בארצות הברית, אז גם אבדיה מקבל דברים דומים. היה שיח בגלל מה שהוא ענה במסע”ת נבחרת.

”בדקנו גם עליו והיו מעל 3,500 אזכורים, הראיון שלו היה בתקשורת ישראלית ומישהו מצא את זה ודאג לפמפם את זה ברשתות החברתיות. זה קורה בארצות הברית, קרה לשון וייסמן בגרמניה, עוד ידידה של ישראל, קורה גם במדינות החברות שלנו, ולא רק שם”.

עידן טוקלומטי נגיד מככב בארה”ב בקבוצתו, איך השיח לגביו למשל?

“אני פחות מכיר, אני יכול להגיד לכם שהיה לא מזמן את הבחירה בדראפט ה-NBA של בן שרף ודני וולף, ובסיפור הזה הייתה לא מעט ביקורות. בסיפור של דני היה גם סיפור אישי אז פחות חטף ביקורת, אבל אצל בן חטף ביקורת, ברור שזה מרגש ששני ישראלים נבחרים יחד, אבל בסוף הם חוטפים ביקורת וזה יכול להיות גם סכנה, זה פוצץ את העסקה אצל שון וייסמן”.

איפה הצד הישראלי? יש מישהו ממשרד החוץ או ארגון אחר שמגיב? שייתן את הזווית הישראלית? אין תכנון או מה?

”לצערנו אנחנו לא רואים פעולה להגן על השחקנים, הם שגרירים, צריך להבין את זה, כמו שגריר דיפלומטי שיש דוברות וכו’ כדי להגן, צריך גם לשחקנים וחייב שיהיה דבר כזה, משרד החוץ צריך לדאוג לגיבוי בצד ההסברתי בשביל שיעשו חיל בחו”ל”.

כחברת שמנטרת את המיידע, אתה בקשר עם משרד החוץ או מישהו? מקבלים ממך מיידע?

”המשרדים מבינים את עומק המשבר, משרד החוץ הקצה לזה חצי מיליארד שקל והקים חמ”ל”.

איפה זה אבל? זה כישלון.

”בעקבות ה-7.10 עשינו פרויקט עם משרד התפוצות שמימן לא מעט משלחות הסברתיות ובדקו את האפקט בזה וביצענו ניתוח ויש תוכנית עבודה איך לעבוד מבחינה הסברתית ועל מה לשים כסף ועל מה פחות לשים, יש את הכלים, זה לא בלתי אפשרי, אסור להרים ידיים. בוא ניקח דוגמה מעולמות המיתוג, לפני 8 שנים השיח על מקדונלדס היה שהאוכל שלהם הוא סכנה, היום מדברים שזה אופציה סבירה בריאותית, זה מיתוג מחדש ואפשר לעשות גם אצלנו”.

המידע שאתם מנטרים, זה ממומן על ידי מדינות וגופים שבאים לחבל בישראלים או ספונטני שצובר תאוצה משיתופים?

”בוודאות יש כאן מערכת משומנת ממומנת על ידי גורמים. קטאר? אני לא יודע להצביע על קטאר, אבל יכול להגיד לך על אוסטרליה שפורסם, גירשו את השגריר האיראני כי הם ראו שהתקפות וכו’ היה תחת איראן. חשבונות איראנים אנחנו רואים ומימון איראניים, הפעלה של סוכני שטח, אנחנו רואים תאי סטודנטים איראנים”.

האיראנים השתלטו על הרשת?

”מזמן השתלטו”.

איפה מדינת ישראל? עצוב שככה מתנהלים.

”זה לא בלתי הפיך, צריך לזכור את זה”.