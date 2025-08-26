יום שלישי, 26.08.2025 שעה 14:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"יש לילדים ממג'דל שמס פוטנציאל לנבחרת"

יוסף חדאד, שכבש במשחק לזכר נרצחי העיר הדרוזית, ב"שיחת היום": "ראינו חיוך". וגם: אירוע הירי שלו והשלט בסופר קאפ. שלח: "חגיגה, אירוע למופת"

|
יוסף חדאד מול אמיר שלח (ראובן שוורץ)
יוסף חדאד מול אמיר שלח (ראובן שוורץ)

נבחרת הכוכבים, נבחרת האומנים וילדי מג’דל שמס ערכו משחק מעורר תקווה אתמול (שני) בבית הנבחרות בשפיים, לזכר שנה ל-12 הנרצחים במגרש הכדורגל בעיר הדרוזית. שניים מהמשתתפים במשחק המרגש היו יוסף חדאד ואמיר שלח, ושניהם עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יוסף, ראית דרוזים יהודים וכולם ישראליים, זה שחרר מהטראומה את הילדים?
“הילדים האלה אלה ילדים שנפצעו באותה מתקפת טילים, וניצחו את חיזבאללה והמחבלים וראינו שחקני כדורגל, יש להם פוטנציאל גבוה מאוד להגיע לנבחרת, ראיתי את שלח והילל מזיעים, ראינו את החיוך על הפנים שלהם וכל הכבוד להתאחדות שלהם”.

אמיר שלח, אנחנו שומעים שהזעת קצת.
“הייתה חגיגה ואירוע למופת, אירוע חשוב, לציין שנה של אבל. ראינו את הילדים שהתמודדו, חלק מהם נפצעו וחלק איבדו חברים, לשתף פעולה זה חוויה”.

יוסף חדאד (ראובן שוורץ)יוסף חדאד (ראובן שוורץ)

ממה ששמעתם, האסון שהיה אירוע עצוב וכולם דיברו עליו, ראיתם שהיה להם טוב קצת על הלב?
אמיר: “הרגע הכי מרגש זה שבסוף האירוע עלו נאומים והיה ילד שממש הקריא קטע על החוויה שהוא עבר והכאב, ילד שנפצע ושמעת את ההתרגשות בקול שלו, זה היה מאוד כיף, שילבנו ותיקי נבחרת וכוכבי ליגה ורשת, וגם הילדים”.

יוסף, אתה עברת תקופה לא פשוטה בזמן האחרון, איך אתה?
“כשאתה נמצא באירוע כזה כשאתה פוגש ילדים כאלה, הם עברו תקופה לא פשוטה, אני כלום ושום דבר, הם אלה שניצחו ומחייכים, ושאמיר דיבר על הילד ההוא, איברהים, שיתפנו את זה וגם ההתאחדות שיתפה, מסיים לנאום בהתרגשות אדירה ואומר שהם יחזרו לשחק כדורגל כי זה אחדות ושותפות, זה הדבר שכולם אוהבים לשחק ואז מחיאות כפיים, אתם תראו ילד שמתרגש ונהנה ומחייך, בשבילי זה מה שמחזק אותי לעבור כל אתגר”.

יוסף חדאד (ראובן שוורץ)יוסף חדאד (ראובן שוורץ)

אני ראיתי את הסרטון, באמת מרגש, אבל איך אתה הולך לצאת מהעניין שלך?
”יש את האמירה הפשוטה, נעבור את הכל ונצא יותר מחוזקים, אני ממשיך לעשות את ההסברה הישראלית שלי למען המדינה והחיילים שתוקפים אותם, ובטח ובטח נגן על הכדורגל הישראלי”.

המצב לא טוב בכלל.
יוסף: ”המצב על הפנים, בסופר קאפ היה מסר והתעלמו לגמרי מה-7.10 ומאלה שנרצחו על ידי מחבלי חמאס, אמרו שלא מערבבים פוליטיקה וזה בולשיט, כל הכסף הקטארי משחק שם ועוד. אני אמשיך להיאבק למען ישראל והכדורגל, כי באמת אני מאמין שהנבחרת זה ההסברה הכי טובה שיש, שחקנים יהודים וערבים משחקים ביחד, לא אשכח לעולם את הגול של אבו פאני ואז בו זמנית רואים את אלי דסה מחבק אותו ושאר השחקנים. מבחינת העולם אין דבר כזה חוץ מלבנים בארץ, ואז רואים גם את דסה וערבים והכל ביחד, הסרטון הזה מעל 10 מיליון צפיות, הנבחרת היא דוגמא להסברה”.

אמיר שלח (ראובן שוורץ)אמיר שלח (ראובן שוורץ)

אמיר, ישבת עם רן בן שמעון והסגל מוכן לזימון ביום חמישי?
”בעיקרון אנחנו תקופה ארוכה כבר יושבים והסגל מוכן למשימה, יום חמישי נפרסם אותו”.

למה ויתרתם על טוקלומטי? הוא בכושר מצוין ומבקיע ומבשל.
”אני אענה לך בצורה דיפלומטית. ביום חמישי יפורסם הסגל אז אני לא יודע איך אתה מחליט”.

לוזון פרסם והוא שם אז אפשר להבין.
”אני לא רשאי לענות על השאלה הזאת”.

בן שמעון עסוק אז שאני אוציא את זה מאמיר.
”רן יענה לך על כל שאלה, אנחנו חושבים ועוקבים אחרי הרבה שחקנים, גם אולימפית וגם ליגה, כל שבוע מסתובבים בשניים שלושה משחקים ועוקבים מקרוב, תמיד מנסים לפגוע בסגל הנכון”.

הבעיה שלך זה בהגנה יותר
”אין בעיות, מרוצים מהסגל. הולכים לקחת נקודות גם מאיטליה, משחק בית שלנו וצריך להתעלות. ברור שמן הסתם הם חזקים אבל אנחנו צריכים את הנקודות, עובדים עם כולם”.

באליקוושה יגיע למכבי תל אביב?
