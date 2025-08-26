עו"ד ענבר הסביר: הסיבה לבעיית הרישום בסכנין

תקופה לא פשוטה עוברת על בני סכנין. אם חוסר ההצלחה בגביע הטוטו היה דבר אחד, נושא רישום השחקנים מרחף מעל המועדון ואתמול (שני) המועדון הפסיד לבית”ר בבית, כשכל שחקני הרכש לא שותפו. יממה לאחר המשחק, עו”ד ניר ענבר עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תקעת לסכנין כזה מחיר גבוה עד שלקחו אותך?

”לקח זמן באמת, אני לא יודע כמה נתקלתם בדבר כזה שאסרו לרשום שחקנים, אבל זה מה שמכריע, קבוצות שנקלעות למצב כזה מגיעות אלינו לפדות את הסיטואציה”.

איפה הייתה הבעיה במצב מול פיפ”א?

”בשנה וחצי האחרונות יש מערכת חדשה של פיפ”א, מערכת של בנק ודמי השבחה עוברים דרך המערכת שלהם, כל פעם שיש זכאות לסולידריות אי אפשר לשלם ישירות לקבוצה, צריך דרך המערכת, אז הקבוצות צריכות לפתוח חשבון בנק, זה תהליך ארוך ולוקח 45 ימים, סכנין לא הקימה את המערכת”.

ברגע שלקחו אותך, תוך כמה זמן פתרו את זה?

“זה היה מהיר מאוד, אבל לא רק בגללי, שינו זוארץ והצוות עשו את זה, תוך חמישה ימים פתרו את זה”.

לקחו עו”ד שלא מבין בזה והם חשבו שיש להם זמן, פישלו בגדול.

”הם הבינו את הבעיה ואת הטעות, באנו לפיפ”א ואמרנו שעשינו טעות וזה מה שתיקן גם”.

הם לוקחים אותך כעו”ד קבוע?

”אני מקווה שהם הבינו מהטעות ויודע שהם הבינו, ראיתי רצון עמוק של כולם להבין”.

נלך ללקוח אחר שלך, אופק ביטון, מה הסיפור שלו?

”בעובדות היבשות הוא חתם בפוליסיה באוקראינה, היו שם חילופים בצוות המקצועי ודרשו שהוא ייצא להשאלה. למה? המאמן לא רצה אותו, המאמן החדש, יש כמות אדירה של שחקנים שרשומים, תומר יוספי גם עדיין שם וטוב לו”.

לא יחזור לארץ יוספי?

”לא רואה את זה. לדעתי יצטרכו לשלם הרבה כסף לקנות. כמה מאות אלפי דולרים. האם טוב לו? אני לא יודע באופן אישי אם כיף לו אבל הוא מצליח מאוד”.

לא ביקרת?

”לא הגעתי לאוקראינה, אני לא סוכן, אני עו”ד”.

איפה הם נמצאים בכלל?

”עיר בשם ז’וטיניר, משהו כזה. הכדורגל שם ממשיך לפעול”.

בוא נחזור לביטון, איך הסתיימה העלילה?

”הוא סירב ומהרגע הזה הוא נהיה לא רק מנודה, אלא גם הרחיקו אותו מהמסגרת המקצועית, בלי אימוני טקטיקה וכדור וכו’”.

למדו ממכבי או הפוך?

”אני לא מייצג את עזו אז אני לא יודע כרגע”.

מה הסטטוס עכשיו של ביטון אז?

”אנחנו העדפנו פתרון מקצועי על המגרש ולפתור שיחזירו אותו לסגל, שלחנו התרעות וכו’, הם לא תיקנו את זה. אני מניח שפיפ”א תכריע בעניין הזה. פעם שחקן שהיה בסכסוך עם קבוצה אז קבוצות חדשות פחדו לקחת אותו, כשחיפה לקחה את פלאניץ’ עליה ולקחו סיכון משפטי”.

אז הוא שחקן חופשי כרגע.

”הסיכון היחידי הוא על אופק”.

יש קבוצות על הפרק?

”לא יודע, יש לו סוכן”.

לא התבקשת להכין חוזה.

”לא התבקשתי”.