יום שלישי, 26.08.2025 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

ניסיון לערוך טרייד: עזו תמורת עדי יונה או שועה

חשיפת "שיחת היום": לפני הפניה של השחקן למכבי, בבית"ר לא מוכנים למכור את יונה אחרי שפתח מעולה את העונה, כאשר שועה לא בתוכניות של הצהובים

|
אורי עזו, עדי יונה וירדן שועה (חג’אג’ רחאל, אורן בן חקון ושחר גרוס)
אורי עזו, עדי יונה וירדן שועה (חג’אג’ רחאל, אורן בן חקון ושחר גרוס)

חשיפת "שיחת היום": גורמים שונים מנסים בימים האחרונים מאחורי הקלעים לרקוח טרייד - אורי עזו לבית"ר ירושלים תמורת עדי יונה למכבי ת”א. עזו, כפי שפרסמנו ב”שיחת היום” ב-ONE, התאמן בנפרד משאר הסגל של הצהובים במשך כשלושה שבועות, אבל הוחזר לאחרונה לאימונים ולא מוכן להיות מושאל.

כמו כן, כפי שחשפנו מוקדם יותר היום ב-ONE, עזו פנה למכבי ת"א באמצעות עורך הדין שי אליאס במכתב חריף וטען כי הפכו אותו למנודה, פגעו בזכויות שלו, קיצצו בשכר שלו, אסרו על כניסתו לחדר אוכל והתעמרו בו.

הגורמים פנו לאנשי בית"ר ירושלים ואמרו להם: קחו את עזו ותעבירו למכבי ת"א את יונה. אך בבית"ר, לאור פתיחת העונה המעולה של יונה שחזר לעצמו, לא מוכנים לשמוע על הוויתור על יונה.

גם השם של ירדן שועה עלה לאוויר, אך לפי גורמים בבית"ר, הם שמעו ממכבי ת"א כי היא לא מעוניינת הקפטן הירושלמים. לפי גורמים בבית"ר, אין להם מה להביא את עזו שמשחק על המשבצת של שועה.

ירדן שועה (שחר גרוס)ירדן שועה (שחר גרוס)

בבית"ר לא רוצים להיפרד משועה, אלא אם השחקן ידרוש לעזוב, יביא קבוצה שתשלם עבורו וגם יהיה לה תחליף עליו.

בכל הנוגע לעזו, הוא נמצא במלכוד גדול כרגע: השחקן לא בתוכניות של מכבי ת"א, מנגד הוא לא מוכן לצאת בהשאלה ומחפשים עבורו פתרון יצירתי שיהיה מקובל גם על מכבי ת"א.

הוספת תגובה



