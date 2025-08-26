ניסיון לערוך טרייד: עזו תמורת עדי יונה או שועה

חשיפת "שיחת היום": גורמים שונים מנסים בימים האחרונים מאחורי הקלעים לרקוח טרייד - אורי עזו לבית"ר ירושלים תמורת עדי יונה למכבי ת”א. עזו, כפי שפרסמנו ב”שיחת היום” ב-ONE, התאמן בנפרד משאר הסגל של הצהובים במשך כשלושה שבועות, אבל הוחזר לאחרונה לאימונים ולא מוכן להיות מושאל.

כמו כן, כפי שחשפנו מוקדם יותר היום ב-ONE, עזו פנה למכבי ת"א באמצעות עורך הדין שי אליאס במכתב חריף וטען כי הפכו אותו למנודה, פגעו בזכויות שלו, קיצצו בשכר שלו, אסרו על כניסתו לחדר אוכל והתעמרו בו.

הגורמים פנו לאנשי בית"ר ירושלים ואמרו להם: קחו את עזו ותעבירו למכבי ת"א את יונה. אך בבית"ר, לאור פתיחת העונה המעולה של יונה שחזר לעצמו, לא מוכנים לשמוע על הוויתור על יונה.

גם השם של ירדן שועה עלה לאוויר, אך לפי גורמים בבית"ר, הם שמעו ממכבי ת"א כי היא לא מעוניינת הקפטן הירושלמים. לפי גורמים בבית"ר, אין להם מה להביא את עזו שמשחק על המשבצת של שועה.

ירדן שועה (שחר גרוס)

בבית"ר לא רוצים להיפרד משועה, אלא אם השחקן ידרוש לעזוב, יביא קבוצה שתשלם עבורו וגם יהיה לה תחליף עליו.

בכל הנוגע לעזו, הוא נמצא במלכוד גדול כרגע: השחקן לא בתוכניות של מכבי ת"א, מנגד הוא לא מוכן לצאת בהשאלה ומחפשים עבורו פתרון יצירתי שיהיה מקובל גם על מכבי ת"א.