יום שלישי, 26.08.2025 שעה 14:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"גורן מיוחד, זו עשויה להיות עונת הפריצה שלו"

בקטלוניה החמיאו לקשר בארסה הישראלי בן ה-16: "הכישרון שלו עצום והוא מודע לתחרות הקשה, לפליק יש קשרים מצוינים. וגם: ליגת האלופות לנוער וקוברסי

|
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

קשר ברצלונה בן ה-16 וכוכב נבחרת הנערים של ישראל, אוריין גורן, עומד בפתחה של עונה שעשויה לשנות את מסלול הקריירה שלו. אחרי קיץ בו חתם על הארכת חוזה לשלוש עונות נוספות בקבוצת הפאר הקטלונית, גורן מסומן כאחד היהלומים הבולטים של מחלקת הנוער בלה מאסיה והעונה הוא צפוי לתפוס מקום מרכזי בקבוצת הנוער הבכירה של בארסה.

בעוד קבוצת הנוער של בארסה נערכת לפתיחת העונה בליגה ובליגת האלופות עד גיל 19, מאמן הקבוצה החדש, פול פלאנס, בונה על הקשר שיכול לשחק כקשר שמאלי באמצע ולעיתים גם כקשר אחורי או 9 מדומה. "היכולת הטכנית שלו יחד עם אינטיליגנציית משחק גבוהה מאפשרת לו להתאים את עצמו בקלות לדרישות הטקטיות המשתנות", נכתב בכתבה של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני.

למעשה, גורן מושפע מההחלטות של האנזי פליק להשאיר מספר כישרונות צעירים עם הקבוצה הראשונה גם אחרי פתיחת העונה, ביניהם דרו, טוני וגיז’ה פרננדס, מה שגרם למאמן קבוצת המילואים, ז’וליאנו בלטי, להקפיץ מספר שחקנים ששיחקו בנוער. באופן טבעי זה יוצר יותר הזדמנויות לקשר הישראלי בפתיחת העונה הזו.

האנזי פליק עם שחקני ברצלונה (IMAGO)האנזי פליק עם שחקני ברצלונה (IMAGO)

“הכישרון של אוריין עצום, אבל זה לא אומר שהמאמנים בלה מאסיה לא צריכים לפתוח את הכישרונות לרמה הגבוהה", נכתב בכתבה. משהו שיכול לשחק לטובת גורן זו העובדה שבכל קבוצה שבה ישחק העונה – נוער ב’ או נוער א’ של בארסה – יהיה שם מאמן שהוא מכיר. זאת אחרי שססק בוש, שאימן את גורן בקדטים א’, קודם לנוער ב’, ממנה עבר פול פלאנס לנוער א’ כדי להחליף את בלטי.

“זה לא מקרי שפאו קוברסי סיפר שהמאמן שממנו הוא למד הכי הרבה היה פלאנס", נכתב על מאמנו הנוכחי של גורן, “עוד דוגמא לשחקן שפרח תחת פלאנס הוא טוני פרננדס ויש גם את דרו, שהוקפץ מקבוצת הנוער לקבוצה הראשונה. לגורן יש אישיות חיובית מאוד והוא מעריך את זה שהמאמנים לוקחים את הזמן כדי לעזור לו לשדרג את יכולותיו, הוא פתוח ללמוד ולהתפתח.

קוברסי ולאמין ימאל (IMAGO)קוברסי ולאמין ימאל (IMAGO)

“גורן מודע לכך שיש תחרות קשה בעמדה שלו, שכן לפליק יש קשרים מצוינים בקבוצה הראשונה, וגם לבלטי ולפלאנס יש קשרים עם פוטנציאל עצום. האתגר של הישראלי הוא להמשיך להתפתח בליגה לנוער ובליגת האלופות לנוער. גורן הוא אחד השחקנים המיוחדים וזו עשויה להיות עונת הפריצה שלו".

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */